Mesmo com propostas para sair, Caíque França quer permanecer no Sport
Segundo Italo Rodrigues, executivo de futebol do Leão, atleta toparia até redução salarial para seguir no clube
Caíque França quer continuar no Sport. Mesmo com propostas do Guarani e de clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, o atleta comunicou ao Leão o desejo de permanecer na equipe em 2026, topando até uma redução salarial. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol do Rubro-negro, Italo Rodrigues.
Permanência
“Ele recebeu proposta do Guarani e outros clubes da B, mas quer ficar (no Sport). Já chegamos a uma ideia de renegociação contratual e acredito que fica confortável para o clube. Ele tem a oportunidade de sair para um contrato de três anos, pagando 100% do que ele ganha hoje no Sport, mas está preferindo ficar. É importante a torcida entender que ele é um cara que está fazendo um sacrifício para ficar”, afirmou.
Por falar em goleiro, o dirigente destacou que Thiago Couto pode ter o empréstimo renovado com o Vitória. A contrapartida para isso, inclusive, seria a vinda para o time pernambucano do meia Filipe Machado, que estava emprestado ao Coritiba.
“Uma das possibilidades de modelo de negócio de Thiago lá seria abrir mão do Vitória pagar pelo empréstimo e ele seguir lá emprestado. Ai, teríamos acesso a alguns atletas que o Vitória está disponibilizando, como Machado. Mas não estamos presos somente ao nome dele”, indicou o dirigente.
Auxiliar
Após a saída de César Lucena, o Sport procurou Wendel Silva, ex-jogador do clube e atualmente técnico do sub-17 do Cruzeiro, para assumir o cargo. O profissional, porém, optou por permanecer na Raposa.