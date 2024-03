A- A+

Futebol Mesmo com vantagem na semifinal, Paulo Sérgio nega comodismo no Náutico Centroavante volta ao time após cumprir suspensão automática no duelo da ida, nos Aflitos

Assistindo das arquibancadas, com uma ausência provocada pela expulsão no jogo das quartas de final do Campeonato Pernambucano, contra o Afogados, o atacante Paulo Sérgio viu o Náutico vencer o Retrô por 1x0, nos Aflitos, pelo duelo de ida da semifinal do torneio. Agora, com a volta marcada para este domingo (17), na Arena de Pernambuco, o centroavante retorna ao time, com um cenário mais favorável graças ao triunfo anterior. Vantagem que, na visão do centroavante, não deixou o Timbu acomodado.

“A palavra comodismo aqui não existe. Isso já parte do nosso comandante (Allan Aal). Com ele, é impossível se acomodar. Ele cobra bastante, sabe que pode tirar algo a mais da gente. Sabe do potencial do elenco. Isso (vantagem) é algo positivo, mas pode servir de armadilha. Tem de saber jogar com essa vantagem, mas não sentar em cima dela. Vamos para ganhar o jogo”, afirmou.

Por falar na expulsão passada, o jogador não escondeu a frustração de ter ficado fora do primeiro jogo da semifinal. “Foi algo chato. Ninguém esperava, eu muito menos. Cansamos de ver várias imagens de outros atletas aqui, como Kieza, e em outros clubes fazendo isso e não dando (punição). Não foi passado algo pelo delegado do jogo ou o quarto árbitro. Por que expulsar direto? Fica o questionamento. Há quem defenda, mas tudo bem. Não guardo mágoas. Fiquei chateado no momento porque era uma perda para a equipe, mas já passou. A galera se uniu, ficou mais forte”, contou.

Com a vantagem por 1x0, o Náutico precisa apenas do empate para sair com a vaga na final. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades. Por mais, o Retrô garante lugar na disputa pelo título.

Veja também

