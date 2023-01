A- A+

Campeonato Pernambucano Mesmo com vantagem numérica por boa parte do jogo, Sport sofreu para vencer o Retrô Labandeira marcou o único gol do jogo em confronto que o Leão teve muita dificuldade de criar

Há partidas que por mais que se insista, que se tente criar boas jogadas e encontrar alternativas, tudo parece dar errado. Não foi o caso de Sport e Retrô neste sábado (28). Mas foi por pouco. Em dia nada inspirado, o Leão conseguiu gol nos minutos finais, na insistência, e venceu o Retrô pelo placar de 1x0, na Ilha do Retiro. Com o resultado, a equipe rubro-negra é líder isolada do Campeonato Pernambucano 2023.

A primeira boa oportunidade do jogo foi do Sport. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Vagner Love, que finalizou por cima do gol. Assim como essa, as principais jogadas rubro-negras viam saindo pelo lado de esquerdo de ataque. Desse mesmo jeito, Edinho chegou a marcar um gol com assistência do lateral Igor Cariús, aos 13 minutos, mas a arbitragem viu a bola ultrapassar a linha de fundo antes do arremate e anulou o lance do Leão.

Por outro lado, o Retrô chegou com real perigo só aos 32 minutos. Após cobrança de escanteio, Renan saiu muito mal do gol e Franklin Mascote cabeceou raspando a trave. Logo em seguida, Alencar, volante do Retrô, complicou a partida para a Fênix. O camisa 8, que já havia sido amarelado anteriormente, deu entrada dura em Jorginho, recebeu o segundo cartão e foi para o chuveiro mais cedo.

Após a vantagem numérica o Sport começou a apertar o ritmo. Contudo não conseguiu criar boas oportunidades claras de gol, na maioria das vezes o Rubro-Negro chegou em cruzamentos na área, na qual a defesa do Retrô levou a melhor nos lances.

Ainda nos minutos finais, um lance que trouxe bastante preocupação, após novo lançamento na área da Fênix, Igor Cairús e Bruno Moura chocaram cabeça com cabeça e ambos caíram já desacordados.

A equipe da Ilha do Retiro iniciou a etapa complementar ensaiando uma blitz inicial. Enderson aproveitou a necessidade de trocar na lateral, recuou Luciano Juba e acionou Gabriel Santos, um dos destaques do Sport no ataque. Pelo outro lado, o Retrô usou a substituição forçada para colocar mais um zagueiro, formando uma linha de três atrás e fortalecendo a retranca.

Aos 12 minutos a equipe mandante conseguiu fazer algo diferente e finalizar. Após levar a bola de um lado para outro com toque de bola, Eduardo chegou ao fundo e cruzou para a entrada da área, Jorginho chegou finalizando mas a bola foi por cima do gol. Cinco minutos depois, após sobra de escanteio foi a vez de Sabino experimentar finalização, mas Jean foi bem na bola e agarrou sem problemas.

Aos 21 minutos, mais uma chegada do Leão, após trocas de passes, Gabriel Santos chegou na linha de fundo e cruzou pelo lado direito, Jorginho novamente entrou na área, finalizou, mas outra vez Jean fez a defesa. Aos 34, o Sport chegou muito perto de marcar. Juba cruzou na área, Matheus Vargas que havia acabado de entrar, cabeceou e mais uma vez Jean fez boa defesa. Na volta, a bola ainda bateu na trave, Jorginho insistiu na jogada, até que a defesa do Retrô conseguiu isolar já dentro da pequena área.

Nos minutos finais, após longa troca de passes, de alguns tentativas seguidas de desmontar a defesa adversária, aos 44 da etapa final, Luciano Juba em mais um cruzamento, encontrou Facundo Labandeira fechando no segundo pau. O uruguaio encostou de cabeça e abriu o placar para o Leão da Ilha.

Nos acréscimos, ainda deu tempo para mais uma expulsão para o Retrô. Giva recebeu vermelho do árbitro Tiago Nascimento após intensas reclamações do atacante da equipe de Camaragibe. Com os dois jogadores a mais e a vantagem no placar, o Leão tocou bola até o apito final.

Ficha Técnica

Sport 1

Renan; Igor Cariús (Gabriel Santos), Sabino, Rafael Thyere e Eduardo; Ronaldo (Pedro Martins), Fabinho (Matheus Vargas) e Jorginho; Edinho (Labandeira), Luciano Juba e Vagner Love (Wanderson) .

Retrô 0

Jean; Edson, Guilherme Paraíba, Yuri e Bruno Moura (Fialho) ; Alencar, Rômulo (Maycon) e Radsley; Fernandinho (Hudson), Gustavo Ermel (César) e Franklin Mascote (Giva).

Local: Estádio da Ilha do Retiro (Recife/Pernambuco)

Árbitro: Tiago Nascimento. Assistentes: Ricardo Chianca e Gilberto Freire

Cartões amarelos: Pedro Martins e Gabriel Santos (S); Alencar, César e Jean (R)

Gol: Facundo Labandeira (aos 44 do 2ºT)

Cartões vermelhos: Alencar e Giva (R)

Público: 11.132 torcedores

