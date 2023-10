Mesmo contra pior ataque da Série B, Dênis prega atenção defensiva

A- A+

O pior ataque da Série B do Campeonato Brasileiro é o que aguarda o Sport na segunda (9), na Ilha do Retiro. A Ponte Preta, adversária da equipe rubro-negra, balançou as redes apenas 17 vezes em 30 jogos. Mesmo com um desempenho ofensivo longe de assustar, os visitantes encontrarão uma equipe atenta para não cometer falhas defensivas na reta final da competição.





“Trabalhamos, não somente eu, para sofrer o menor número de gols possível. Tenho certeza que, nessas últimas oito rodadas, será importante não tomar gols. Isso já é um grande passo para a vitória. Treino muito e sei da responsabilidade que existe, mas estou preparado para fazer o meu melhor, ajudando o Sport de todas as formas para vencermos os jogos”, afirmou o goleiro Dênis.

O Sport é o atual segundo colocado da Série B, com 54 pontos. A Ponte Preta está em 15º, com 33. Curiosamente, quando os números defensivos da equipe são colocados lado a lado, o Leão sai em leve desvantagem. Os pernambucanos foram vazados 28 vezes, enquanto os paulistas tomaram 27 gols.

“As últimas rodadas são sempre difíceis, com cada um brigando pelo objetivo. A Ponte vai vir para fazer um grande jogo, mas nossa equipe está preparada para fazer uma excelente partida. Cabe a nós entrar em campo, com apoio da torcida e com a Ilha lotada. Isso vai nos ajudar muito”, frisou.

Ex-alvirrubros na Ponte

A Ponte Preta tem no elenco três jogadores que, até pouco tempo, estavam em um rival do Sport, o Náutico. O trio formado pelo volante Souza, o meia Gabriel Santiago e o atacante Paul Villero integrou o elenco alvirrubro na Série C do Campeonato Brasileiro, deixando a equipe após a eliminação precoce na primeira fase e reforçando o time de Campinas na competição.

Único do trio que ainda tem contato com o Náutico, com vínculo até o fim de 2024, Souza participou de três jogos, todos como titular. Não balançou as redes, tampouco deu assistência, saindo sempre no decorrer da partida. Gabriel Santiago foi relacionado em três confrontos, mas não entrou em campo. Do trio, é o único que ainda não jogou pela Ponte Preta em 2023.

Titular do Náutico em boa parte de 2023, Paul Villero participou de três jogos. Começou jogando em dois, mas sem grande participação. Diante do Sport, a presença do colombiano entre os 11 iniciais é incerta.

