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Copas do Mundo Mesmo eliminado, Bono atinge marca impressionante pelo Marrocos em Copas do Mundo No primeiro tempo, fez defesas importantes e ainda parou um pênalti cobrado por Kylian Mbappé, aos 28 minutos

O goleiro Yassine Bono atingiu uma marca impressionante em disputas de pênaltis na Copa do Mundo nesta quinta-feira, apesar da eliminação do Marrocos para a França por 2 a 0, nas quartas de final, no Gillette Stadium, em Foxborough.

Mesmo com a derrota, o marroquino teve grande atuação e foi o principal destaque da equipe. No primeiro tempo, fez defesas importantes e ainda parou um pênalti cobrado por Kylian Mbappé, aos 28 minutos. Essa foi a quarta penalidade defendida pelo goleiro em Copas do Mundo. Em nove cobranças contra ele em duas edições do torneio, Bono sofreu apenas dois gols.

A sequência começou na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Nas oitavas de final, após empate por 0 a 0 com a Espanha, a seleção africana venceu a decisão por pênaltis por 3 a 0. O goleiro defendeu as cobranças de Carlos Soler e Sergio Busquets, enquanto Pablo Sarabia acertou a trave.

Na edição disputada na América do Norte, voltou a ser decisivo. Além da defesa no pênalti cobrado por Mbappé, brilhou novamente nas cobranças contra a Holanda, nos 16 avos de final. Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, os africanos avançaram por 3 a 2. Bono defendeu a cobrança de Crysencio Summerville, enquanto Justin Kluivert acertou a trave e Quinten Timber chutou para fora.

Pela seleção marroquina, soma mais de 90 partidas, sendo 12 em Copas do Mundo, seis em cada edição. Em 2022, foi um dos destaques da campanha histórica que levou o Marrocos às semifinais, quando voltou a ser derrotado pelos franceses por 2 a 0. Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe perdeu para a Croácia por 2 a 1, mas garantiu a melhor campanha de uma seleção africana na história dos Mundiais.

Outra marca que chama atenção é a longa invencibilidade do goleiro. A derrota para a França encerrou uma sequência de 58 jogos sem perder, entre clube e seleção, que durava mais de um ano. Aos 35 anos, Bono defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Seu último revés havia sido em 4 de julho de 2025, na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, pelas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

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