Santa Cruz x Sport Mesmo em dia de torcida única no clássico, cenas de violência são registradas no Grande Recife Clássico das Multidões acontece neste sábado (09), no Arruda, às 16h30

Apesar da determinação de torcida única no primeiro Clássico das Multidões das semifinais do Campeonato Pernambucano 2024, mais cenas de violências aconteceram na Região Metropolitana do Recife, protagonizadas pelas "Torcidas Organizadas", na tarde deste sábado (09). A partida entre Santa Cruz e Sport acontece no Estádio do Arruda, a partir das 16h30.

Um dos vídeos que estão circulando nas redes sociais, um grupo de tricolores são perseguidos por integrantes da torcida organizada rubro-negra. Há outro vídeo que mostra de maneira explícita um torcedor do Santa Cruz ser espancado, enquanto se ouve agressores entoarem gritos de guerra da torcida organizada do Sport.

Ainda bem que a FPF e os clubes se reuniram e decidiram que os jogos seriam de torcida única.



Ainda bem que os diretores das torcidas se reuniram pedindo a paz



Tá aí o resultado; a Jovem com bonde formado e dando ataque mesmo sem ir pro jogo. Torcida única é solução sim. Confia https://t.co/mn02JU9LOg — LL Cool J (@Kumingood) March 9, 2024

Em tempos de graves episódios recentes de violência protagonizados por torcidas organizadas, quando um novo confronto que envolva esses clubes está prestes a ocorrer o alerta das autoridades aumenta. Para o duelo deste sábado entre tricolores e rubro-negros, no Arruda, haverá reforço no policiamento, apesar de o jogo ser realizado com torcida única. Ao todo, 818 PMs farão a segurança no estádio e vias da RMR.

