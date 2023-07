A- A+

Futebol Mesmo em mal momento, Conceição prega respeito ao Campinense Paraibanos estão na penúltima posição do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos

Mesmo jogando em casa, no Amigão, o Campinense passa longe de ser o favorito no confronto diante do Santa Cruz, nesta segunda (10), pelo Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Isso não somente por conta do histórico recente de duelos, já que a Raposa não ganha do Tricolor há 10 anos, mas também devido ao atual momento dos paraibanos na chave. A equipe está na penúltima posição, com 12 pontos, com chances remotas de avançar ao mata-mata.





"Apesar do atual momento, o Campinense é uma grande equipe e fez um grande jogo aqui no Recife (no primeiro turno). Pela primeira vez vamos enfrentar um adversário fora de casa que tem um bom gramado, parecido com o nosso, e a gente conta com a força do nosso grupo", afirmou o técnico Felipe Conceição.



O Santa Cruz é o terceiro colocado, com 19 pontos, e precisa apenas de uma vitória para praticamente assegurar a permanência no G4 e classificação para a segunda fase do torneio. Além do Campinense, o Tricolor ainda terá compromissos contra Potiguar e Iguatu.

Veja também

Futebol Voltar ao G4 é a meta do Santa Cruz, que visita o Campinense, nesta segunda (10), pela Série D