Olimpíadas Mesmo em sexto no Mundial de canoagem, Isaquias herda vaga olímpica para Paris-2024 Após realocação de vagas, o atual campeão olímpico dos C1 1000 se garante nos Jogos do ano que vem

O brasileiro Isaquias Queiroz, atual campeão olímpico do C1 1000, herdou uma vaga nos Jogos de Paris depois de ter ficado na sexta colocação desta prova no Mundial de Canoagem de Velocidade, em Duisburg. Ele havia terminado a prova no sábado em sexto lugar, a apenas um posto da zona de classificação. Uma realocação de vagas do tcheco Martin Fuksa no C2 500m proporcionou a classificação do brasileiro. A vaga herdada pertence ao Brasil, mas deve ficar com Isaquias, o melhor atleta do Brasil na prova.

— Lembro muito bem que o Sebastian Brendel e Jan Vandrey em 2016 não tinham vaga e ganharam a vaga. E chegou lá campeões olímpicos. O Yuriy Cheban também não tinha vaga do C1 200 ganhou a vaga, doaram pra ele, chegou lá e foi campeão olímpico. Então porque não eu aceitar uma vaguinha dessa de bom grado? — disse Isaquias ao Sportv.

Campeão do C1 1000, Martin Fuksa terminou na oitava colocação do C2 500, neste domingo ao lado de Petr Fuksa, fechando a zona de classificação olímpica da prova de duplas. Como cada atleta só pode conquistar uma vaga em Paris, Martin foi alocado para o barco de dupla (ele também pode disputar o C1 1000 nos Jogos). Assim, a vaga do tcheco na prova individual passa para o atleta mais bem ranqueado elegível, justamente Isaquias Queiroz.

Aos 29 anos, Isaquias vai disputar a Olimpíada pela terceira vez. Ele tem quatro medalhas olímpicas, um ouro (em Tóquio-2020) e duas pratas e um bronze (na Rio-2016). Se ganhar mais uma, ano que vem, Isaquias será o maior medalhista olímpico da história do Brasil, ao lado de Torben Grael e Robert Scheidt, ambos da vela e com cinco pódios.

