Mesmo na Série D, Nadson vê Santa Cruz como vitrine na carreira

Titular em parte da temporada do Sampaio Corrêa em 2023, que iniciou recentemente a Série B do Campeonato Brasileiro, o meia Nadson aceitou o convite do Santa Cruz para defender o clube em duas divisões abaixo do seu ex-time. Sobre a escolha, o atleta explicou os motivos, reforçando que, mesmo em cenário complicado, enxerga o Tricolor como uma oportunidade de crescer na carreira.

“Vi boatos na internet de que eu não viria para o Santa porque eu estava de titular no Sampaio Corrêa até o início do ano. Também fiz vários jogos na Série B 2022. Mas o projeto que me apresentaram aqui é bom. Sou jovem e quero buscar acesso, títulos. Vim jogar a Série D, mas a vitrine é grande pelo clube. Se conseguirmos o acesso, abriremos portas”, afirmou.

No Sampaio, Nadson chegou a ser comandado pelo técnico Felipe Conceição, hoje no Santa Cruz. Na parceria anterior, o atleta trabalhou tanto no meio como na ponta ofensiva. Um lado polivalente que pode ser explorado no Santa.

“Eu sou um meia, mas também jogo como extremo, pelas pontas. Tenho intensidade, velocidade, bom drible e chego bem à área. Vou para cima, com a individualidade”, apontou.

