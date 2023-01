A- A+

Futebol Mesmo sem apoio da torcida, Feijão diz que Santa vai se impor no Arruda Tricolor jogará de portões fechados perante o Caucaia/CE, quinta (5), pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste

Em pouco mais de 24 horas, o Santa Cruz terá sua primeira decisão em 2023. Nesta quinta (5), no Arruda, o Tricolor encara o Caucaia/CE, pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste. O jogo será de portões fechados por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).



“Sabemos da responsabilidade que temos dentro de casa. O Caucaia é uma equipe qualificada e precisamos ter toda a atenção para entrar e vencer, se impondo dentro de casa”, afirmou o lateral-direito Jefferson Feijão, lamentando a ausência da torcida no confronto que vale vaga para a segunda fase do pré-Nordestão.





“Não teremos nossa torcida apoiando, mas precisamos ter a gana de vencer o jogo de qualquer forma. A torcida no Arruda é gigantesca, apoiando do início ao fim. Quando tem que cobrar, eles cobram também, mas sem eles, precisamos tirar força de dentro de nós porque é uma decisão que vai alavancar o clube”, apontou.



Sobre o adversário, o lateral pregou que o técnico Ranielle Ribeiro tem passado informações para o Tricolor não ser surpreendido pelos cearenses.



“Ranielle passou alguns vídeos para a gente. Não podemos entrar achando que vamos ganhar de qualquer jeito. É preciso atenção redobrada, assim como eles devem ter atenção contra a gente”, frisou.

