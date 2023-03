Mesmo sem chances de classificação ao mata-mata, CSA não será jogo fácil, projeta Sabino

A- A+

Enquanto o Sport, já classificado ao mata-mata da Copa do Nordeste, entrará em campo, nesta quarta (22), no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste, de olho em garantir a liderança do Grupo A, o CSA irá apenas cumprir tabela. Em sexto lugar no Grupo B, com sete pontos, os alagoanos não possuem mais chances de avançar para as quartas de final. Mesmo assim, o zagueiro Sabino não espera vida fácil para o Leão.



“Não importa o adversário, o nosso espírito de vencer tem que ser o mesmo, independente da equipe que a gente enfrentar. Sabemos que o CSA não tem mais chance de se classificar, mas é um clássico da região, então temos que encarar da melhor maneira possível, respeitando os atletas que estarão do outro lado”, afirmou.



Para o Sport garantir a liderança na chave, a equipe depende apenas de uma vitória. Se empatar ou perder, terá que torcer para o Fortaleza, em segundo lugar, não vencer o Santa Cruz, no Arruda.





“A expectativa é boa, temos que fazer nosso dever para conseguir a primeira colação porque só depende de nós”, projetou o defensor.

