Mesmo sem Messi, Argentina vence Bolívia em La Paz pelas Eliminatórias da Copa-2026

A tricampeã mundial Argentina, mesmo sem contar com seu craque Lionel Messi, venceu nesta terça-feira a Bolívia por 3 a 0, nos 3.650 metros de altitude de La Paz, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da 'Albiceleste' foram marcados por Enzo Fernández (31'), Nicolás Tagliafico (42'), após ótimas assistências de Angel Di María, que foi o substituto de Messi. O terceiro gol foi de autoria de Nicolás González já na reta final (83').

A seleção boliviana jogou com 10 homens a partir dos 36 minutos devido à expulsão do zagueiro Roberto Fernández.

Com esta vitória, a Argentina soma seis pontos em duas vitórias seguidas, enquanto a Bolívia acumula duas derrotas, a primeira contra o Brasil por 5 a 1.

Messi não foi relacionado e nem sequer foi cogitado para entrar como substituto pelo técnico Lionel Scaloni.

Na última quinta-feira, contra o Equador, na vitória da Argentina por 1 a 0 em Buenos Aires, 'La Pulga', de 36 anos, pediu para ser substituído por cansaço a poucos minutos do término da partida.

Messi disputou uma sequência de 12 jogos nos últimos 49 dias (11 pelo Inter Miami e um pela Argentina).

Porém, o capitão da seleção tricampeã mundial viajou a La Paz para acompanhar a equipe e durante a partida e ficou no banco de reservas.

Di María protagonista



Di María foi o substituto de Messi na seleção argentina, que utilizou um esquema 4-4-3 e desde os primeiros minutos criou as principais jogadas de gol.

Enqanto isso a Bolívia ficou confusa, tendo seu atacante Marcelo Martins Moreno como principal arma no ataque, mas isolado e, além disso, sua equipe recorreu ao jogo duro para frear o ataque visitante.

Aos 31, Fernández fez o primeiro gol concluindo uma bela assistência de Di María, que deu um cruzamento preciso da ponta direita após uma boa jogada coletiva.

No segundo gol, Di María mais uma vez deu uma assistência impecável ao cobrar uma falta. Tagliafico apareceu na grande área sem marcação e desviou de cabeça.

Ángel Di María, de 35 anos, foi um dos melhores jogadores de sua equipe e mostrou que não foi afetado pela altitude de La Paz.

O terceiro gol saiu por meio de González aos 83 minutos de jogo e os argentinos ainda tiveram a chance de ampliar.

Pela terceira rodada, no próximo dia 12 de outubro, a Argentina recebe o Paraguai e, no mesmo dia, a Bolívia joga em casa com o Equador.

