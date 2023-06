Mesmo sem vitória, Conceição elogia segundo tempo do Santa

A- A+

O empate em 0x0 com o Pacajus, no Arruda, não foi o resultado que o Santa Cruz almejava. Mas, de acordo com o técnico Felipe Conceição, o futebol apresentado pelo clube no segundo tempo deixou boas impressões para a sequência da Série D do Campeonato Brasileiro. “Foi o nosso melhor tempo disparado”, frisou.



“No primeiro tempo, o jogo foi mais equilibrado. O adversário era perigoso, por isso está junto com a gente na tabela. Tem transição forte ofensiva, com jogadores que não iam sentir o Arruda com tanta gente. Mas, no segundo tempo, foi o nosso melhor tempo disparado. É preciso elogiar os atletas. Mesmo com o cansaço do primeiro, foi impressionante. É o que estávamos pedindo. Estão de parabéns pelo segundo tempo que fizeram. Demos um salto na construção de crescimento da equipe. Faltou o gol somente. Michael foi um espectador. Tivemos algumas bolas que eles retiraram em cima da linha”, afirmou.



No segundo tempo, o técnico promoveu algumas modificações para tentar tirar o zero do placar. Colocou Maranhão, promoveu a estreia de Miullen, além de colocar Léo Fernandes, Fabrício e Italo. Um nome, porém, não participou do jogo: Chiquinho. Pedido pela torcida, o atleta não foi acionado por Conceição, que explicou o motivo.





“Foi opção. Olho para o banco e vejo a característica que, naquele momento, vai ajudar mais a equipe. Maranhão é um velocista e o lado direito do adversário estava dando mais espaço. Marcus cansou, Galego também e eu quis dar um volume maior. Tivemos a resposta positiva das substituições. Fabrício entrou bem, Miullen deu um peso na área. Buscamos de todas as maneiras, mas o meu recado hoje é de agradecimento aos atletas pelo desempenho. A gente sempre caia no segundo tempo, mas hoje foi ao contrário. Crescemos e, infelizmente, o resultado que a gente merecia não veio. Fico chateado por isso, mas já penso nos próximos jogos que teremos. Em sete dias, teremos três partidas. Será uma maratona e os atletas estão cientes de que precisam se cuidar para mantermos a intensidade”, declarou.



“Situação normal”



Conceição também preferiu não criar polêmica sobre as críticas que recebeu por parte dos torcedores no Arruda. “São situações normais da paixão da torcida. Somos profissionais e, no dia a dia, vou escolher o melhor para a equipe no momento. Tomo as decisões baseado no que acho o melhor, vendo o rendimento do atleta e o que ele pode nos dar”, apontou.



O próximo jogo do Santa Cruz é domingo (11), contra o Globo, no Barretão, pela sétima rodada do Grupo 3 da Série D. O Tricolor é o vice-líder da chave, com 11 pontos, atrás justamente do Pacajus, no topo por levar vantagem no saldo de gols.

Veja também

Futebol Santa Cruz pressiona, mas não sai do 0x0 com o Pacajus no Estádio do Arruda