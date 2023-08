A- A+

Futebol Mesmo titular e de contrato renovado, Talisca pode deixar o Al-Nassr rumo ao Catar Clube árabe teria que se desfazer de um jogador do elenco para cumprir cota de estrangeiros; decisão está nas mãos do técnico Luís Castro

Mesmo sendo um dos titulares e principais jogadores do elenco do Al-Nassr, Anderson Talisca pode estar perto de deixar o clube saudita. O destino seria, segundo a imprensa do Catar, o clube local Al Duhail. O brasileiro também foi sondado pelo turco Besiktas, seu ex-clube, mas estaria negociando com outro clube do Oriente Médio, resultado da necessidade de o Al-Nassr negociar um de seus jogadores estrangeiros para cumprir a cota de atletas de fora do país.

Em uma movimentada janela de transferências, o Al-nassr trouxe outros sete estrangeiros para compor o elenco do treinador Luís Castro e, por isso, terá de se desfazer de um jogador de fora do país. Como os recém-chegados Otávio, Mané, Fofana, Brozovic, Alex Telles, Laporte e Konan não devem sair, Talisca é um dos nomes cotados.

Talisca havia renovado o contrato com o Al-Nassr neste ano, estendendo seu vínculo até 2026. Nesta temporada, entre partidas oficias e amistosos, o jogador já marcou seis gols e deu quatro assistências em 14 partidas disputadas.

Ex-clube do atacante Dudu, do Palmeiras, o Al Duhail tem no elenco nomes como o português Rúben Semedo, o francês Ibrahima Diallo e os brasileiros Luiz Ceara e Edmílson Júnior. O time é o atual vice-líder do campeonato local, com duas vitórias em duas partidas.

