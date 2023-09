A- A+

FUTEBOL Messi abre as eliminatórias com gol de falta e vitória da Argentina; veja resumo da rodada Camisa 10 faz de falta garante à atual campeã a liderança dividida da competição

Tudo se encaminhava para um fim de noite de apenas um gol marcado nos três jogos de abertura das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Mas Messi estava lá: a canhotinha afiada do camisa 10 deu à Argentina a primeira vitória na competição: 1 a 0 para a albiceleste sobre o Equador. A equipe de Lionel Scaloni agora divide a liderança com a Colômbia.

No Monumental de Núñez, a atual campeã do mundo iniciou com nove dos 11 titulares da final da Copa do Catar, sendo Messi um deles. No primeiro tempo, Lautaro Martínez acertou a trave de Gallíndez. No segundo, foi a vez de Tagliafico chutar no travessão. A bola só entrou na base da mágica de Leo: uma cobrança de falta da meia-lua executada com perfeição.

Gallíndez ainda evitaria o segundo, que daria a liderança isolada aos argentinos, em chute de De Paul.

Enner Valencia foi quem levou mais perigo pelo Equador, arriscando de dentro e fora da área. Além do atacante do Internacional, Andrés Hurtado (Bragantino) e Arboleda (São Paulo) também foram titulares. Bem como Moisés Caicedo, reforço de mais de R$ 700 milhões do Chelsea.



Sem saber se terá Messi, a Argentina volta a campo na terça, contra a Bolívia, na altitude de La Paz. Já os equatorianos recebem o Uruguai, no mesmo dia.

Colômbia 1x0 Venezuela

Em jogo com James Rodríguez, Jhon Arias e Soteldo em campo, a Colômbia passou por uma ousada Venezuela em Barranquilla. Arias cruzou para Borré marcar de cabeça o único gol, já no segundo tempo. Agora, os colombianos dividem o terceiro lugar com os argentinos.

Na terça, os colombianos vão a Santiago medir forças com o Chile. Já os venezuelanos recebem o Paraguai.

Paraguai 0x0 Peru

Os paraguaios, que enfrentaram o time peruano em casa, martelaram muito, mas não conseguiram tirar o zero do placar. Gustavo Gómez foi um dos que acertou a trave, em cinco oportunidades de La Albirroja, que jogou o segundo tempo inteiro com um a mais, após expulsão de Advíncula.

Na terça, o Peru recebe o Brasil em Lima.

Jogos de sexta-feira:

20h - Uruguai x Chile

21h45 - Brasil x Bolívia

