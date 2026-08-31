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Despedida Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina: "Entendo que é o momento certo" Ídolo de 39 anos se despediu com o vice-campeonato da Copa do Mundo

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira (31) a aposentadoria da seleção argentina.

Em carta divulgada nas redes sociais, o ídolo de 39 anos abriu o coração sobre uma decisão que "dói profundamente", mas disse entender que é o "momento certo".

O camisa publicou em seu perfil do Instagram três folhas manuscritas, no qual declara o amor pela seleção, agradece ao carinho da torcida em sua trajetória de 20 anos com a camisa da Albiceleste, e afirma estar com "paz de espírito".

Messi escreveu a despedida em 21 de julho, dois dias após a final da Copa do Mundo, na qual a Argentina foi derrotada pela Espanha. Esta foi a despedida do jogador do Inter Miami pelo seu país.

Veja o anúncio:

Depois de todo esse tempo desde a final, e após muita reflexão, quero anunciar a todos que estou me aposentando da Seleção Nacional…

Foi uma decisão que doeu, e ainda dói, profundamente, mas entendo que é o momento certo. Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos em que conquistamos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e me entreguei por esta camisa, para trazer alegria a vocês e fazer com que se orgulhem de ser argentinos através do futebol.

Não resta muito tempo, e capítulos estão se fechando, e este é um que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Dei tudo de mim; não tenho mais nada a dar e, além disso, há alguns jovens jogadores incríveis surgindo depois de mim que merecem estar lá.

Obrigado por todo o carinho e apoio ao longo desses 20 anos. Vou sentir falta de ouvir vocês de dentro do campo. Agora serei apenas mais um de vocês, torcendo e apoiando da arquibancada (na alegria e na tristeza, ainda mais).

Obrigado à minha família por sempre estar presente, por me acompanhar nesta jornada linda, mas difícil. Obrigado a cada treinador, companheiro de equipe e dirigente com quem tive o prazer de compartilhar essa experiência. Levo comigo memórias e momentos inesquecíveis.

Parto com a paz de espírito e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros de equipe, momentos verdadeiramente mágicos. Foi incrível ter compartilhado isso com todos vocês. Amo vocês!

Obrigado, Deus, por me fazer argentino.

Vai, Argentina!

*Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias após a final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convicto do que antes.

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