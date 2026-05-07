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COPA DO MUNDO Messi, Bad Bunny e Timothée Chalamet: Adidas lança comercial estrelado para a Copa do Mundo; veja Filme 'Backyard Legends' reúne astros do futebol, da música e do cinema em campanha para o Mundial de 2026, que começa em 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá

A Adidas divulgou um novo teaser para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada a partir de 11 de junho nos Estados Unidos, México e Canadá. Intitulado “Backyard Legends”, o filme reúne nomes de peso do futebol, da música e do cinema, como Lionel Messi, Bad Bunny e Timothée Chalamet.



In this Backyard, it’s “win or go home,” and this crew hasn’t left since the 90's.



Where there’s a pitch, there’s a legend. #YouGotThis pic.twitter.com/EJpQSHcWEi — adidas (@adidas) May 7, 2026

No vídeo, o ator indicado ao Oscar aparece como protagonista da narrativa, em uma espécie de missão para montar um time capaz de enfrentar uma equipe local considerada invencível. Em uma das cenas, Chalamet parece falar ao telefone com Bad Bunny e diz: “O que eu sei sobre futebol? Nada. Eu sei sobre futebol americano, Benito. Futebol americano.”

A cena corta então para o ator debruçado no banco do motorista de um carro, afirmando: “Essa equipe local não perde desde 1996.” A partir daí, o teaser apresenta Bad Bunny e Messi conversando sobre o mesmo misterioso time.

“Eles jogam ‘ganhar ou ir para casa’, e eles nunca foram para casa”, diz o rapper porto-riquenho a Messi. O campeão mundial pela Argentina completa: “Esses garotos são invencíveis.”





Além de Messi, o comercial conta com a participação de estrelas do futebol atual, como Jude Bellingham, do Real Madrid; Ousmane Dembélé, do PSG; Lamine Yamal, do Barcelona; Trinity Rodman, do Washington Spirit; Florian Wirtz, do Liverpool; Raphinha; Pedri; e Santiago Gimenez.

O filme também aposta na nostalgia ao incluir ícones dos anos 1990, como David Beckham, Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero. No comercial, os ex-jogadores aparecem rejuvenescidos digitalmente com o uso de inteligência artificial.

Trecho do comercial "Backyard Legends". Foto: Reprodução / Adidas

Segundo a Adidas, “Backyard Legends” transforma histórias de bairro em uma narrativa grandiosa, em torno da ideia de que o futebol de rua é um espaço de liberdade, criatividade e formação de lendas. A campanha faz parte da plataforma “You Got This”, criada para reforçar a autoconfiança de atletas.

“Eu costumava sonhar em jogar com esses caras — sabe, eu jogava no Pier 40 quando era criança, pensando nas cobranças de falta do Beckham, nos gols de Del Piero e nos voleios de Zidane — fazendo minhas próprias versões. Eu amo este jogo, então é inacreditável fazer isso com a Adidas, registrado com os melhores que já fizeram isso. Sou um tradicionalista, não sei futebol, sei football, e mal posso esperar pela Copa do Mundo deste verão”, disse Timothée Chalamet.

A Adidas afirma que o filme combina trilha sonora nostálgica, estilo de rua e de arquibancada dos anos 1990, tecnologias analógicas, penteados marcantes da época e recursos modernos de computação gráfica e efeitos visuais. A proposta, segundo a marca, é mostrar que a pressão desaparece quando o jogo é vivido com liberdade — seja em uma quadra cercada, em um estacionamento, em um gramado improvisado ou no palco da Copa do Mundo.

Florian Alt, vice-presidente global de comunicação de marca da Adidas, afirmou: “Todo mundo se lembra daquela sensação: jogar pela alegria, sem pressão, sem expectativas. Com Backyard Legends, celebramos essa liberdade. É um lembrete de que a autoconfiança e a leveza são a verdadeira mentalidade vencedora. À medida que nossos atletas e federações chegam ao maior palco esportivo neste verão, sabemos que a pressão faz parte do esporte, ouvimos isso diretamente deles. Embora incentivemos a competitividade, nossa ambição é inspirar todos, desarmar essa pressão por meio do jogo livre e da crença em ‘You Got This’. Isso é importante tanto para jogadores profissionais quanto para atletas de base; em todos os esportes, em todas as partes do mundo. O jogo não é definido pelo palco, pela multidão ou pelas câmeras. Ele é definido por aqueles que jogam livres, onde todos podem criar uma lenda.”

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