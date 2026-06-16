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Copa do Mundo Messi brilha com hat-trick, iguala Klose e Argentina estreia com vitória na Copa do Mundo Camisa 10 foi o grande destaque do triunfo argentino sobre a Argélia, pelo Grupo J

Atual campeã do mundo, a Argentina estreou com o pé direito... e também esquerdo, ambos de Lionel Messi, na Copa do Mundo de 2026. Prestes a completar 39 anos, o camisa 10 foi o autor de um hat-trick e garantiu a vitória dos sul-americanos sobre a Argélia, por 3x0, na noite desta terça-feira (16), pelo Grupo J, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos.

Os 69 mil torcedores que compareceram ao Arrowhead puderam acompanhar um duelo movimentado. Com menos de dez minutos, dois gols já haviam sido invalidados. Aos cinco minutos, Messi recebeu de Lautaro Martínez e bateu sem chance para Luca Zidane, mas estava em posição de impedimento. Dois minutos depois, foi a vez de Chaïbi balançar as redes, após bela trama argelina, e ser flagrado à frente do último marcador.

Com o jogo aberto, a Argentina largou na frente, aos 16 minutos. Messi recebeu de Rodrigo de Paul no meio da marcação, avançou e chutou de fora da área. Luca Zidane ainda tocou na bola, porém não de forma suficiente para evitar a abertura do placar. Foi o 14º gol do camisa 10 em Mundiais, igualando o alemão Gerd Müller e o francês Kylian Mbappé. Mas não parou por aí.

Hat-trick

Na segunda etapa, Messi ultrapassou Ronaldo Fenômeno e igualou a marca do alemão Miroslav Klose na artilharia geral da história da Copa: 16 gols. Em meio à pressão da Argélia, Mac Allister puxou contra-ataque pelo meio, aos 15 minutos, e arriscou de fora da área. Luca Zidane não segurou e o ídolo argentino completou para o fundo do gol de pé direito.

Quinze minutos depois, Messi começou a jogada pelo meio, acionou Nico González na esquerda e recebeu de volta do companheiro na meia-lua da grande área. Livre, teve tempo para dominar e mandar no canto direito do goleiro para anotar o terceiro e dar números finais ao confronto.

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