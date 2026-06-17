Messi celebra estreia igualando recorde na artilharia das Copas: "Foi um momento muito lindo"

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Depois de anotar três gols contra a Argélia e igualar o alemão Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o craque argentino Lionel Messi disse celebrou o feito e disse que quer comemorar o momento especial na carreira ao lado de sua família e companheiros de time. O jogador também disse que foi lindo começar a trajetória no Mundial desta maneira, com recordes.





"Com a minha família, obviamente, com os meus companheiros, com quem está sempre comigo. Desfrutar com eles. A verdade é que foi um momento muito bonito poder começar a Copa do Mundo desse jeito. Estou muito feliz e, claro, com o vestiário (comemorar), que é um vestiário muito unido."



O jogador de 38 anos foi o autor dos três gols da Argentina na vitória sobre a seleção argelina nesta terça-feira, 17, em jogo válido pelo Grupo J da competição. Apesar do resultado, Messi avaliou que os argentinos tiveram dificuldades na primeira etapa, mas conseguiram encontrar o melhor futebol no segundo tempo.



"É importante começar ganhando uma partida como essa. Nunca é fácil jogar uma primeira partida de Copa, nos custou bastante no primeiro tempo e depois a gente conseguiu sair na frente. No segundo tempo fizemos o diferencial. Acho que é importante."

Elenco argentino celebrando gols de Lionel Messi contra a Argélia. Foto: JUAN MABROMATA / AFP



Messi, que também se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em seis mundiais, aproveitou para agradecer a presença da torcida argentina, que lotou as arquibancadas do Arrowhead Stadium, em Kansas City, nos Estados Unidos. O craque comentou que ele e os companheiros de seleção se sentem em casa com a atmosfera das tribunas.



"Primeiro, agradecer nossas torcida que mais uma vez uma demonstração que a Argentina é uma loucura. Realmente, a gente voltou a se emocionar com 60, 70, 80 mil pessoas ou mais. Agradecer por todo o esforço que eles fazem, seja onde for, eles sempre cantam até o último minuto e agora estamos unidos. Sei que a torcida faz um esforço muito grande e, claro, para aproveitar o momento como hoje, como a gente faz também. E agradecer porque a gente é sempre mandante e é uma vantagem grande."

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