Futebol Messi celebra goleada da Argentina contra o Brasil nas redes sociais: 'Sempre falando com futebol' Jogador foi cortado devido uma lesão no adutor da coxa esquerda

Lionel Messi celebrou a vitória da Argentina contra o Brasil por 4 a 1 nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 com um post no Instagram. O jogador esteve de fora da convocação por conta de uma lesão no adutor da coxa esquerda.

Messi parabeniza Seleção da Argentina após vitória contra o Brasil. Foto: Reprodução/Instagram.

"Dentro, fora, aonde for com essa seleção. Sempre falando com o futebol. Felicitações pela partida que fizeram a noite e pela vitória com o Uruguai", escreveu nos stories do Instagram.

Messi foi cortado das partidas contra Uruguai e Brasil pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A noite desastrosa da seleção brasileira na terça-feira, no estádio Monumental de Núñez, tem um significado histórico no clássico sul-americano. A derrota de 4 a 1 marcou a primeira da amarelinha para a Argentina por três gols de diferença em 61 anos. Desde então, passaram-se 62 duelos entre as seleções. O placar elástico para a albiceleste não acontecia há 66 anos.

Só no primeiro tempo, os argentinos balançaram as redes três vezes com Julian Álvarez, Enzo Fernandes e Mac Allister. Matheus Cunha diminuiu para o Brasil em lance isolado após erro de Romero. Já na segunda etapa, Giuliano Simeone deu números finais ao confronto.

