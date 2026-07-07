Messi chega a 21 gols em Copas do Mundo e se isola ainda mais no topo

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Lionel Messi voltou a marcar na Copa do Mundo nesta terça-feira, diante do Egito, e foi decisivo na virada histórica da Argentina por 3 a 2, após a equipe sair perdendo por 2 a 0. O camisa 10 argentino chegou a 21 gols na história dos Mundiais. Agora, os sul-americanos enfrentam a Suíça no sábado, às 22h (de Brasília), em Kansas City.



Esta é a sexta edição da Copa do Mundo disputada pelo craque, que estreou no torneio em 2006. Com o gol, Messi também retomou a artilharia desta edição, com oito gols, superando o norueguês Erling Haaland e o francês Kylian Mbappé, que somam sete cada.



Messi balançou as redes nos cinco jogos da Argentina até aqui: marcou três vezes contra a Argélia, duas diante da Áustria e uma contra Jordânia, Cabo Verde e Egito.

Mbappé aparece em segundo lugar no ranking histórico, com 19 gols. O pódio é completado por Miroslav Klose, com 16. O ex-centroavante da Alemanha era o recordista antes do início do atual Mundial.



Na quarta posição está Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. O brasileiro deteve o recorde até ser superado por Klose na Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. A marca foi alcançada na histórica vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre a seleção brasileira, na semifinal do torneio.



O outro brasileiro entre os principais artilheiros da história das Copas é Pelé, com 12 gols, na sétima colocação. À frente dele estão o alemão Gerd Müller e o inglês Harry Kane, ambos com 14, dividindo a quinta posição. Em sexto lugar aparece o francês Just Fontaine, com 13.



ARTILHARIA HISTÓRICA DA COPA DO MUNDO:



Lionel Messi: 21 gols



Kylian Mbappé: 19 gols



Miroslav Klose: 16 gols



Ronaldo: 15 gols



Gerd Müller e Harry Kane: 14 gols



Just Fontaine: 13 gols



Pelé: 12 gols

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