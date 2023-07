A- A+

Futebol Internacional Messi chega a Miami para se apresentar a novo clube; confira vídeo Apresentação do craque argentino deve ocorrer no domingo, no estádio do clube

As férias de Lionel Messi acabaram, e o jogador chegou nesta terça-feira a Miami para se apresentar ao seu novo clube. O Inter espera que a apresentação do craque argentino ocorra no dia 16 de julho em seu estádio. O evento, chamado de "The Unveil" (A Apresentação), incluirá shows emocionantes, palestras em campo e muito mais, disse a franquia em um comunicado de imprensa também distribuído pela MLS em que não mencionou o nome de Messi.

O Inter Miami espera realizar a estreia do jogador na partida na Copa das Ligas (uma nova competição envolvendo todos os times da MLS e da Liga MX do México) contra o Cruz Azul, em 21 de julho.

No mês passado, o campeão mundial com a albiceleste na Copa do Mundo do Catar de 2022 causou um terremoto no mundo do futebol ao anunciar que seguirá carreira no Inter Miami. Esta equipa, com resultados muito discretos nos seus quatro anos na MLS, é co-proprietária de David Beckham, que deverá assistir à apresentação do argentino.

Desde o anúncio de Messi, o Inter Miami trabalha contra o relógio para cercar o ex-jogador do Barcelona de velhos conhecidos. O recém-contratado Sergio Busquets, ex-companheiro de Messi no Barça, também poderá ser apresentado aos torcedores no evento do dia 16 de julho, que terá início às 20h locais no DRV Estádio PNK em Fort Lauderdale, nos arredores de Miami.

Lionel Messi e sua família acabaram de desembarcar em Miami! pic.twitter.com/UZaCItbzIk — MESSIBRASILHD | (@messibrasilhd_) July 11, 2023

O clube americano contratou recentemente Gerardo 'Tata' Martino, ex-técnico de Messi no Barcelona e na seleção argentina, para seu banco.

'Acordei com um milhão de mensagens': Beckham fala pela primeira vez sobre a chegada de Messi

A estreia de Messi com o novo uniforme está marcada para o dia 21 de julho, quando o Inter Miami estreia contra o Cruz Azul na Copa das Ligas, torneio em que todas as equipes da MLS e do campeonato mexicano disputarão durante um mês.

Nesta temporada da Major League Soccer, o Inter Miami ocupa a última colocação da Conferência Leste com 17 pontos em 20 jogos.

Veja também

Lugar mais alto do pódio Atletismo: Thalita Simplício leva ouro no Mundial Paralímpíco em Paris