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Copa do Mundo

Messi completa 39 anos no topo do mundo

O craque argentino soprou as velas em plena Copa do Mundo pela quinta vez na carreira

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Lionel Messi é o maior artilheiro da história das Copas do MundoLionel Messi é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo - Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP

A Argentina e o mundo do futebol prestam suas homenagens, nesta quarta-feira (24), a Lionel Messi, que comemora seus 39 anos aproveitando ao máximo a sua sexta participação em uma Copa do Mundo.

As comemorações ocorreram na noite anterior, quando seus companheiros de equipe surpreenderam com um bolo de aniversário na concentração em Kansas City.

"Ontem à noite começamos com uma linda surpresa. Obrigado!!", escreveu Messi no Instagram na manhã desta quarta-feira, mostrando uma imagem da comemoração ao lado de amigos próximos como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez e Nicolás Otamendi.

O craque argentino soprou as velas em plena Copa do Mundo pela quinta vez na carreira. Só conseguiu fazer isso com a família em 2022, quando o Mundial do Catar foi disputado no fim do ano.

"Feliz aniversário para o amor da minha vida. Que você seja muito feliz hoje e sempre. Nós já temos tudo o que precisamos porque temos você", escreveu a esposa do jogador, Antonella Roccuzzo, ao lado de sete fotos de família. "Amo vocês!!! Como éramos pequenos", respondeu Messi.

O capitão argentino, que quarta-feira treinou com sua equipe às 18h00 no horário local (20h00 em Brasília), concentra todas as atenções da Copa do Mundo em uma idade precoce.

Reconciliado com o torneio, o astro da 'Albiceleste' é agora o maior artilheiro de sua história e não deixou de marcar em suas últimas seis partidas.

A sequência começou no Catar 2022, onde conquistou o troféu que coroava seu currículo lendário, e continua nesta edição na América do Norte, sem que nenhuma outra figura tenha brilhado ou marcada mais do que ele.

Messi está empenhado em apresentar a Argentina com um segundo título consecutivo, algo que não acontece desde a Seleção Brasileira em 1962, e para isso se encarregou de marcar os cinco gols de sua equipe nas duas primeiras vitórias contra a Argélia (3 a 0) e a Áustria (2 a 0).

A Argentina já tem a liderança do grupo garantido, mas seu capitão insaciável provavelmente também terá minutos na última rodada, no sábado (27), contra a Jordânia, em Arlington (Dallas).

"Celebrando a grandeza"

Antes de seguir perseguindo recordes, nesta quarta-feira ele recebeu a gratidão de compatriotas e amantes do futebol.

“Obrigado por tanto futebol, por tanto exemplo e por tanto orgulho nacional”, escreveu a Associação do Futebol Argentino (AFA) em sua felicitação.

"FELIZ ANIVERSÁRIO L10NEL...!!! VAMOS ARGENTINA...!!!", somou-se pelo X o presidente do país, Javier Milei.

Ex-companheiros de equipe e clubes onde jogaram também enviaram mensagens, como Ronaldinho Gaúcho e os três clubes de sua carreira: Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

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"Mais um ano celebrando a grandeza. Feliz aniversário, Leo!", dedicou-lhe o Barcelona, a equipe de sua formação e onde jogou grande parte de uma carreira brilhante com oito prêmios Bola de Ouro.

Nascido em 24 de junho de 1987 no Hospital Italiano de Rosário, Messi se acostumou a passar os aniversários competindo e longe da família.

Desde a conquista do Mundial Sub-20 de 2005, nos Países Baixos, o terror já passou cerca de doze aniversários concentrado com a seleção.

A ocasião mais recente foi na Copa América de 2024, com uma comemoração reservada com outros dois aniversários: os cozinheiros Antonia Farías e Diego Iacovone, responsáveis pelos 'asados' que fazem os campeões do mundo se sentirem em casa.

"Seria pedir demais"

Além de seus companheiros, sua esposa e seus três filhos também acompanharam nas duas primeiras partidas da Copa.

Com este apoio, o astro atravessou dias que definiam como "difíceis" devido aos problemas de saúde de seu pai e da intensa onda de barcos ao seu redor.

As especulações, que chegaram ao ponto de divulgar a falsa notícia de sua morte, cessaram quando a família comunicou que Jorge Messi estava sob cuidados médicos, mas evoluiu favoravelmente.

Com a vitória no Catar, Messi sente que desistiu da dívida que o futebol tinha com ele e já não pede um novo troféu como presente de aniversário.

“A verdade é que já seria pedir demais, o que ele já me deu é mais do que suficiente”, disse após o triunfo sobre a Áustria.

“O que cabe hoje é aproveitar e tentar de novo com este grupo que está sempre na briga”, acrescentou o camisa 10.

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