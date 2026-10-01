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Futebol Messi compra oficialmente o Eldense, clube da segunda divisão espanhola O Eldense foi fundado em 1921 e nunca conseguiu chegar à primeira divisão

O craque argentino Lionel Messi comprou oficialmente o Eldense, anunciou o clube da segunda divisão espanhola nesta quinta-feira (1º).

Messi, de 39 anos, segue fazendo investimentos no futebol espanhol, após ter assumido o controle do Cornellà, time catalão da quarta divisão, em abril.

"A chegada ao futebol profissional espanhol de uma das figuras mais importantes da história do esporte como proprietário do Eldense marca o início de um projeto de longo prazo com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento esportivo, institucional e social do Eldense", declarou o clube em comunicado.

O Eldense foi fundado em 1921 e nunca conseguiu chegar à primeira divisão.

Após sete rodadas na nova temporada, a equipe ocupa a 19ª posição entre as 22 que disputam a segunda divisão espanhola, ou seja, está na zona de rebaixamento.

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