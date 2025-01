A- A+

Futebol Messi quer jogar a Copa do Mundo de 2026, diz técnico da Argentina A declaração surpreende porque o ídolo vem evitando o assunto e encerrou o último Mundial, no Catar, em clima de despedida

O técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, afirmou que Lionel Messi tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá.

"Tanto ele quanto seus companheiros de equipe estão cientes de que ainda há um tempo razoável pela frente", disse Scaloni, em entrevista ao canal DSPORTS. "Ele tem o desejo de querer disputar uma Copa do Mundo, assim como todos os outros. Mas para ter certeza disso..."





Apesar da declaração, o treinador revelou que não vem conversando com Messi sobre o assunto.

"Não, nem com ele nem com ninguém, porque não somos nós que perguntamos o que ele está pensando em fazer. Há tempo ainda, deixemos o tempo passar e vejamos como ele chega lá. Ele sabe muito bem tudo o que pensamos e é o mais inteligente de todos nós."

Desde o fim da Copa de 2022, Messi evita confirmar sua presença no Mundial de 2026. O argentino, se entrar em campo na próxima Copa, baterá o recorde de participações no grande evento do futebol mundial, com seis Mundiais no currículo.



No fim do ano passado, o atacante do Inter Miami voltou a comentar sobre a Copa, mas mais uma vez foi evasivo.

"Não sei, a verdade é que já me perguntaram muitas vezes, especialmente na Argentina. Espero terminar este ano muito bem, ter uma boa pré-temporada. A partir daí, verei como me sinto. Sei que estamos muito próximos, mas ao mesmo tempo é muito tempo e muitas coisas acontecem no futebol. Eu não penso, apenas vivo dia a dia sem pensar além disso."

