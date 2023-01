Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentam em amistoso entre PSG e Ryad All-Stars; saiba onde assistir

A- A+

Grande rivalidade do futebol mundial no século, Messi e Cristiano Ronaldo estarão frente a frente nesta quinta-feira (19), às 14h, em um amistoso entre o PSG e um combinado entre com os melhores jogadores de Al Hilal e Al Nassr, da Arábia Saudita, com liderança de CR7. Além dos grandes vencedores da Bola de Ouro, outros astros do PSG como Neymar, Mbappé e Sergio Ramos vão para o jogo.

Recém-contratado pelo Al Nassr com um salário de 200 milhões de euros (1,1 bilhão de reais) por temporada, esse amistoso será a primeira partida de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. No entanto, sua estreia em jogos oficiais deve acontecer no próximo domingo (22).

Outros destaques do combinado que vai enfrentar o PSG é o Salem Al Dawsari, jogador da seleção saudita que marcou na vitória histórica contra a Argentina na Copa do Mundo. Os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo também estão no time. Marcelo Gallardo, ex-River Plate, vai comandar o o time de CR7.



Perto do fim da carreira de ambos e com o português no futebol do Oriente Médio, esse pode ser o último encontro em campo de Messi e Cristiano Ronaldo. Eles se enfrentaram em 2020, no confronto entre Barcelona e Juventus, pela Champions League. CR7 fez dois gols de pênalti na vitória por 3 a 0 dos italianos.

Onde assistir: ESPN (TV fechada), Star + (streaming), Site Oficial, Facebook e Youtube do PSG

