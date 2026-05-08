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COPA DO MUNDO Messi defende presença de Neymar na Copa de 2026: "Eu adoraria que ele fosse" Astro argentino elogiou brasileiro e disse torcer pela presença do camisa 10 em 2026

O atacante Lionel Messi demonstrou apoio público a Neymar e afirmou que gostaria de ver o brasileiro disputando a Copa do Mundo Fifa de 2026. O capitão da Seleção Argentina de Futebol admitiu que não consegue ser totalmente imparcial ao falar sobre Neymar por causa da amizade entre os dois, mas destacou que o camisa 10 merece estar no Mundial.

— Se Neymar tem que ir para a Copa do Mundo? Eu não consigo ser muito objetivo porque ele é meu amigo. Obviamente eu adoraria que ele fosse, que coisas boas acontecessem com ele porque ele merece — declarou Messi em entrevista ao jornalista Pollo Alvarez publicada nesta sexta-feira.

O astro do Inter Miami CF ainda ressaltou o peso histórico de Neymar em torneios internacionais e afirmou que o brasileiro sempre será tratado como um dos grandes nomes do futebol mundial enquanto seguir em atividade.

— Em Copas do Mundo, sempre queremos que os melhores estejam lá. E o Ney, enquanto estiver jogando, sempre será um deles — completou.

Neymar pela Seleção Brasileira. Foto: CBF

Além disso, Messi afirmou que a seleção argentina não chega como principal favorita para a Copa do Mundo.

— Temos que reconhecer que existem outros favoritos à nossa frente que estão em melhor forma. A França ainda é muito forte, com um grande número de jogadores de alto nível — afirmou.

Além da França, o jogador do Inter Miami CF colocou Seleção Brasileira de Futebol, Seleção Espanhola de Futebol e Seleção Portuguesa de Futebol entre os principais candidatos ao título mundial. Sobre a Espanha, Messi afirmou que os recentes resultados internacionais demonstram a evolução da equipe e consolidam o país entre as seleções mais fortes do momento.

Já em relação ao Brasil, o argentino destacou o peso histórico da camisa pentacampeã, mesmo reconhecendo que a Seleção vive anos de maior instabilidade em comparação a outras gerações.

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