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FUTEBOL Messi desembarca na Argentina para despedida da seleção O craque de 39 anos fará sua última partida pela seleção argentina na noite da próxima terça-feira (6)

O astro Lionel Messi chegou à Argentina nesta sexta-feira (2) para disputar o amistoso contra o Benin, que marcará sua despedida da 'Albiceleste'.

Messi viajou em um avião particular e desembarcou pela manhã em sua cidade natal, Rosario, acompanhado da família, segundo imagens da imprensa local.

O jogador de 39 anos fará sua última partida pela seleção argentina na noite da próxima terça-feira, no estádio Monumental, em Buenos Aires, a partir das 20h (horário de Brasília).

O adversário, o Benin, nunca disputou uma Copa do Mundo e ocupa a 93ª posição no ranking da Fifa.

Os ingressos para o jogo se esgotaram em menos de duas horas após serem colocados à venda na semana passada.

Sem Messi, a Argentina venceu a Bolívia por 4 a 0 na última quarta-feira, em Córdoba, e fará um segundo amistoso no sábado, contra Burkina Faso, no estádio Monumental.

A Associação do Futebol Argentino (AFA) convidou todos os campeões mundiais de 2022 para acompanhar Messi em sua despedida.

Antes do início da partida, a Universidade de Buenos Aires homenageará o craque com seu título honorífico máximo, o doutorado Honoris Causa, em reconhecimento à sua trajetória esportiva e por ser "um exemplo de excelência, perseverança, humildade e conduta ética".

Na seleção argentina, Messi é o jogador com mais títulos, o maior artilheiro da história (125 gols) e o jogador com mais partidas (207).

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