Messi desfalca PSG contra Monaco, mas deve voltar ao time na segunda-feira (13)

O craque argentino Lionel Messi vai desfalcar o Paris Saint-Germain no jogo fora de casa contra o Monaco, pela Ligue 1, anunciou o clube nesta sexta-feira (10), quatro dias antes do tão aguardado duelo de terça-feira (14) pela Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, devido a uma lesão na coxa.

"Com uma lesão na coxa contra o Olympique de Marselha, Lionel Messi permanecerá em tratamento durante 48 horas. Seu retorno aos treinos está marcado para segunda-feira", disse o PSG em um comunicado.

A ausência da sua principal estrela é mais um duro golpe para o treinador Christophe Galtier, que já não pode contar com outro jogador de destaque do elenco, Kylian Mbappé (também com problema na coxa), que não poderá disputar esses dois jogos.

Messi se lesionou no final do jogo, que terminou com uma derrota fora de casa para o Marselha (2-1), na quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa da França, mas poderá estar de volta para a visita ao Bayern na terça-feira, segundo o treinador do time parisiense.

"Messi é dúvida contra o Bayern de Munique? Não jogará contra o Monaco, mas voltará a treinar na segunda-feira. O termo 'dúvida' pode ser retirado" para a partida contra a equipe alemã, respondeu Galtier nesta sexta-feira em entrevista coletiva.

Esta má notícia vem em um momento difícil para o PSG, que soma três derrotas desde o recomeço das competições nacionais, logo após a pausa para a Copa do Mundo, duas na Ligue 1, fora de casa contra Lens (3-1) e Rennes (1-0), e uma terceira nas oitavas de final da Copa da França, no estádio Vélodrome de Marselha.

Mbappé é desfalque contra o Bayern

Sobre Mbappé, Galtier confirmou que o craque francês não deverá estar disponível para o jogo de ida contra o Bayern. "Kylian está sendo tratado, fala-se em uma ausência de três semanas", disse o treinador.

Questionado se eventualmente assumiria o risco de escalar o jogador que marcou três gols na final da Copa do Mundo no jogo de terça-feira contra o Bayern, ele respondeu que "a saúde do jogador é o mais importante, estarei muito atento nesse sentido e ainda mais levando em conta que a temporada ainda é muito longa".

Antes do grande duelo contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, principal objetivo da temporada, o Paris Saint-Germain incluiu o zagueiro francês Presnel Kimpembe na relação de jogadores aptos para a partida contra o Monaco após dois meses de afastado por lesão.

Por outro lado, o zagueiro Nordi Mukiele e o meia português Renato Sanches (ambos com lesões na coxa), assim como o meia italiano Marco Verratti, não constam da lista, embora o clube parisiense não tenha especificado os motivos da não inclusão de Verratti na lista.

Na temporada passada, o PSG foi eliminado nas oitavas de final pelo Real Madrid, que mais tarde venceria o torneio.

O contrato de Messi, de 35 anos, termina em junho próximo e as conversas sobre uma eventual renovação estão previstas pelo clube.

