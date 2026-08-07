Messi desmente rumores sobre saída do filho Thiago para o Barcelona
Craque argentino negou que o primogênito deixará as categorias de base do Inter Miami para atuar em La Masia
Lionel Messi colocou fim às especulações envolvendo o futuro do filho mais velho, Thiago Messi. Antes da vitória do Inter Miami por 4 a 2 sobre o Atlético San Luis, pela estreia da equipe na Leagues Cup, o argentino negou que o jovem deixará as categorias de base do clube americano para se transferir ao Barcelona.
Leia também
• Jornada de Messi para esquecer o vice da Copa tem show com gols e assistência pelo Inter Miami
• Messi doa 80 mil euros para ajudar na reconstrução de áreas atingidas por incêndios na Espanha
• Árbitro relata 'responsabilidade enorme' ao apitar final da Copa e elogia postura de Messi
Nas últimas semanas, publicações nas redes sociais e parte da imprensa internacional afirmavam que Thiago, de 13 anos, estaria a caminho de La Masia, tradicional centro de formação do clube catalão. O camisa 10, porém, descartou a informação.
Ao chegar ao estádio acompanhado do meio-campista Rodrigo De Paul, Messi foi abordado por um jornalista que perguntou se o filho deixaria o Inter Miami.
— Thiaguito vai sair?
Sem interromper a caminhada, o argentino respondeu de forma objetiva:
— Não.
A declaração encerra os rumores sobre uma possível volta da família ao ambiente do Barcelona, clube pelo qual Messi atuou entre 2004 e 2021.
Com a negativa do pai, Thiago continuará seu processo de formação nas categorias de base do Inter Miami, onde atua desde 2023.
O primogênito de Messi joga principalmente como meio-campista e integra a academia do clube desde a chegada da família aos Estados Unidos.
Antes disso, o jovem passou pela Barça Escola, programa de formação ligado ao Barcelona, e também teve experiência nas categorias de base do Paris Saint-Germain durante a passagem do pai pelo futebol francês.
Em entrevista concedida anteriormente ao programa Simplemente Fútbol, Messi comentou as características do filho dentro de campo.
— Ele é mais pensante, mais organizador, mais meio-campista.
Segundo o craque argentino, Thiago tem perfil diferente dos irmãos e se destaca pela capacidade de organizar as jogadas e controlar o setor ofensivo da equipe.