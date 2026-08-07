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FUTEBOL INTERNACIONAL Messi desmente rumores sobre saída do filho Thiago para o Barcelona Craque argentino negou que o primogênito deixará as categorias de base do Inter Miami para atuar em La Masia

Lionel Messi colocou fim às especulações envolvendo o futuro do filho mais velho, Thiago Messi. Antes da vitória do Inter Miami por 4 a 2 sobre o Atlético San Luis, pela estreia da equipe na Leagues Cup, o argentino negou que o jovem deixará as categorias de base do clube americano para se transferir ao Barcelona.

Nas últimas semanas, publicações nas redes sociais e parte da imprensa internacional afirmavam que Thiago, de 13 anos, estaria a caminho de La Masia, tradicional centro de formação do clube catalão. O camisa 10, porém, descartou a informação.

Ao chegar ao estádio acompanhado do meio-campista Rodrigo De Paul, Messi foi abordado por um jornalista que perguntou se o filho deixaria o Inter Miami.

— Thiaguito vai sair?

Sem interromper a caminhada, o argentino respondeu de forma objetiva:

— Não.

A declaração encerra os rumores sobre uma possível volta da família ao ambiente do Barcelona, clube pelo qual Messi atuou entre 2004 e 2021.

Messi atuando pelo Barcelona. Foto: Josep Lago / AFP

Com a negativa do pai, Thiago continuará seu processo de formação nas categorias de base do Inter Miami, onde atua desde 2023.



O primogênito de Messi joga principalmente como meio-campista e integra a academia do clube desde a chegada da família aos Estados Unidos.

Antes disso, o jovem passou pela Barça Escola, programa de formação ligado ao Barcelona, e também teve experiência nas categorias de base do Paris Saint-Germain durante a passagem do pai pelo futebol francês.

Lionel Messi, craque argentino. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP

Em entrevista concedida anteriormente ao programa Simplemente Fútbol, Messi comentou as características do filho dentro de campo.

— Ele é mais pensante, mais organizador, mais meio-campista.

Segundo o craque argentino, Thiago tem perfil diferente dos irmãos e se destaca pela capacidade de organizar as jogadas e controlar o setor ofensivo da equipe.

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