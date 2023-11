A- A+

Messi Messi desperta mais interesse em brasileiros do que os próprios jogadores do Brasil; confira Apenas Neymar foi mais procurado que o craque argentino nos últimos doze meses

O clássico entre Brasil e Argentina, que será disputado nesta terça-feira (21), às 21h30, tem vários atrativos. O Maracanã como palco da partida, a tentativa de retomada da Seleção Brasileira nas Eliminatórias e, sem dúvida, a presença de Lionel Messi. O capitão argentino já está na reta final da carreira e pode estar fazendo seu último jogo em solo brasileiro.

Um levantamento inédito realizado pelo sites-de-apostas.net revelou que os torcedores brasileiros nutrem mais interesse no craque argentino do que nos próprios jogadores que representam sua seleção.

O estudo levou em consideração as buscas no Google em território brasileiro pelo jogador argentino nos últimos 12 meses - de novembro de 2022 até outubro de 2023. Esse período inclui o Mundial do Catar, que coroou a carreira de Messi.

Em seguida, comparou os resultados com todos os jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar e mais os escolhidos por Diniz para os jogos contra Colômbia e Argentina. Ao todo, foram 41 jogadores analisados.

Neymar foi o único jogador brasileiro desse recorte que esteve à frente do craque argentino. A diferença entre a quantidade de buscas por Messi e o terceiro jogador mais procurado no Google, Richarlison, também chamou a atenção - 1.500.000 buscas por Messi contra 873.000 buscas mensais pelo atacante do Tottenham.

O interesse da torcida brasileira por Messi é tão grande que nem o fato de alguns jogadores brasileiros terem se destacado intensamente também fora de campo fez com que superassem as buscas pelo argentino em território nacional.

Messi foi mais procurado ao longo do ano que Vini Jr, principal jogador brasileiro na atualidade, astro do Real Madrid e às voltas com problemas relacionados ao racismo que tem sofrido na Espanha.

Números em Pernambuco

Pernambuco seguiu a média nacional com Neymar na liderança e Messi na frente dos outros jogadores brasileiros. Confira o top-5: Neymar: 135,000; Messi: 60,500; Richarlison: 33,100; Casemiro: 22,200 e Pedro: 22,200.



Gráfico de interesse da torcida brasileira. Foto: Reprodução.

