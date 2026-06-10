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COPA DO MUNDO Messi destaca força da Argentina antes da Copa: 'Será muito difícil para os nossos rivais' O camisa 10 afirmou que a equipe mantém a mesma competitividade que marcou os últimos anos e destacou a união do grupo como uma das principais armas da Albiceleste

Às vésperas da estreia da Argentina na Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi demonstrou confiança no elenco comandado por Lionel Scaloni e reforçou a ambição da atual campeã mundial de buscar mais uma campanha de destaque no torneio.



Em entrevista ao jornal argentino Olé, o camisa 10 afirmou que a equipe mantém a mesma competitividade que marcou os últimos anos e destacou a união do grupo como uma das principais armas da Albiceleste.



"Compartilhamos o mesmo entusiasmo que os torcedores. Vamos tentar fazer tudo o que for possível para irmos o mais longe que pudermos. Esta seleção é competitiva e vem provando isso há muitos anos. Será muito difícil para os nossos rivais enfrentarem a Argentina, porque é um grupo muito forte e unido, com um entusiasmo inabalável", declarou.





Messi também ressaltou que, independentemente do desempenho da equipe no Mundial, a entrega dentro de campo será total. "Independentemente de avançarmos ou não, podem ter certeza de que daremos tudo de nós", acrescentou.



O astro argentino chega ao torneio em alta após participar da vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, no último amistoso antes da Copa. Na ocasião, além de comandar a equipe em campo, voltou a alcançar uma marca histórica com a camisa da seleção.



Com o gol marcado diante dos islandeses, Messi ampliou seus números pela Argentina e chegou a 177 tentos pela seleção nacional. Aos 39 anos, ele também se consolidou como o jogador mais velho a balançar as redes pela Albiceleste.



Apesar da experiência acumulada e dos recordes conquistados ao longo da carreira, o craque afirmou viver o momento com tranquilidade e aproveitar cada oportunidade ao lado dos companheiros.





"É ótimo ver a equipe ainda com a mesma garra, o mesmo entusiasmo, a mesma vontade de competir. É um grupo muito competitivo, que sempre quer mais, que não desiste facilmente", disse.



"Honestamente, estou feliz, relaxado, aproveitando cada momento, cada treino, cada dia com meus companheiros de equipe. Acima de tudo, estou tentando aproveitar tanto quanto aproveitei a última Copa que joguei, e até mais agora", completou.



A seleção argentina está no Grupo J do Mundial, ao lado de Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia acontece na próxima terça-feira, às 22h (de Brasília), diante dos argelinos.

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