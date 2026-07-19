Messi divulga carta a companheiros da Argentina e ressalta: "Este grupo já escreveu história"

A- A+

Em busca do segundo título de Copa do Mundo, o astro Lionel Messi divulgou uma carta aberta de agradecimento aos companheiros de equipe e comissão técnica. Pelas redes sociais, o camisa 10 ressaltou o caminho percorrido pela Argentina nos últimos anos e exaltou os momentos vividos junto ao elenco.



"A melhor parte de todos esses anos nunca foram apenas os títulos, mas a jornada em si: compartilhar o dia a dia com esse grupo, competir juntos, nos reerguer nos momentos difíceis e aproveitar cada passo do caminho".



"Obrigado a cada um dos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e a todos que trabalharam diariamente para garantir que esta seleção nacional continue sendo uma família".



Mesmo com a busca pelo bicampeonato consecutivo, Lionel Messi também pontuou que a Argentina já fez história, independentemente do resultado contra a Espanha. "Não importa o que aconteça amanhã, este grupo já escreveu uma história que jamais esqueceremos - e que ninguém poderá apagar".





O astro tem a chance de reescrever uma história que começou há dez anos nos Estados Unidos. Na oportunidade, o camisa 10 anunciou aposentadoria da seleção argentina após a derrota para o Chile na decisão da Copa América, no próprio MetLife Stadium, palco do duelo diante dos espanhóis.



Naquela altura da carreira, Messi tinha conquistado tudo o que era possível com a camisa do Barcelona e já era considerado um dos melhores da história. No entanto, havia um nítido distanciamento com a Argentina, potencializado com as decepções na Copa do Mundo de 2014 e nas Copas Américas de 2015 e 2016.



Agora em um contexto muito diferente, o gênio tem a chance de levar mais um título mundial ao país sul-americano. A partida decisiva acontece às 16h deste domingo, em Nova Jersey. Por outro lado, a Espanha tenta levantar a taça pela segunda vez em sua história e encerrar um jejum de 16 anos.

Veja também