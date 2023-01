Messi diz que gostaria de ter recebido taça da Copa do Mundo de Maradona

O capitão da Argentina, Lionel Messi, afirmou nesta segunda-feira (30) que gostaria de ter recebido a taça da Copa do Mundo de 2022 das mãos de Diego Maradona, porque ele "amava a seleção".

O camisa 10, de 35 anos, contou que realizou um "sonho" quando o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o entregou a Copa do Mundo.

"A Copa me chamava, me dizia 'venha, agora sim pode me tocar'. Vi que ela brilhava naquele belo estádio (Lusail) e não pensei duas vezes", quando decidiu beijá-la.