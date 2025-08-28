Messi diz que partida contra Venezuela será sua última pelas Eliminatórias Sul-Americanas
A passagem de Lionel Messi pela seleção argentina está cada vez mais próxima do fim. O camisa 10 anunciou, ontem, após a vitória do Inter Miami sobre o Orlando City nas semifinais da Leagues Cup, que o confronto contra a Venezuela será sua última partida oficial pela Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas.
— Sim, vai ser especial, vai ser uma partida muito especial para mim porque é a última das eliminatórias. Não sei se haverá amistosos ou mais partidas depois disso. É por isso que minha família estará comigo, minha esposa, meus filhos, meus pais. Vamos viver assim. Não sei o que acontecerá depois disso, mas essa é a intenção — disse Lionel Messi em entrevista à Apple TV.
Leia também
• 'Adoraria me aposentar com Messi', diz Suárez
• Câmera do beijo: Messi aparece em show do Coldplay, ao lado da esposa, e é ovacionado pelo público
O anúncio de Messi, ainda no gramado do Chase Stadium, em Fort Lauderdale, aconteceu poucos minutos depois dele brilhar com dois gols na partida do Inter Miami contra o Orlando City. O jogo terminou em 3 a 1 para o time de Miami, garantindo uma vaga na final da Leagues Cup, contra o Seattle Sounders.