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xadrez "Messi do xadrez": quem é argentino de 12 anos que venceu melhor do mundo duas vezes Faustino Oro voltou a superar Magnus Carlsen em duelo on-line nesta semana

Com apenas 12 anos, o argentino Faustino Oro impressiona diante de um tabuleiro de xadrez.

Na última segunda-feira, ele venceu, pela segunda vez, o número um do mundo Magnus Carlsen, em uma partida de blitz on-line organizada de forma amistosa na renomada plataforma chess.com.

Os dois enxadristas competiram em melhor de oito em um formato 3+0 (três minutos por jogador, sem acréscimos).

Carlsen venceu quatro delas e três terminaram em empate. Apesar da derrota por 4 a 1 no confronto geral, a única vitória de Faustino diante do nove vezes campeão mundial de blitz se mostra um grande feito do prodígio argentino — no total, o norueguês acumula 21 títulos mundiais em três disciplinas (cinco no xadrez clássico, seis no rápido, nove no blitz e um no estilo livre).

Embora partidas rápidas e on-line, como no blitz, não tenham o mesmo peso de um título no xadrez clássico, as vitórias do argentino sobre o melhor enxadrista da atualidade evidenciam o potencial do prodígio.

Para uma criança superar o número um do mundo sob pressão de tempo, são necessárias intuição tática, velocidade de cálculo e maturidade psicológica muito acima dos padrões para sua idade.

O início da trajetória de Faustino no xadrez começou durante a pandemia de Covid-19, quando começou a dar seus primeiros passos no esporte com ajuda do pai, Alejandro.

Depois, o enxadrista passou a fazer aulas formais e evoluir na modalidade. A origem argentina e sua ascensão meteórica lhe renderam o apelido de "Messi do xadrez".

Assim como o craque do futebol, o menino também se mudou cedo para a Espanha.

Apesar da pouca idade, Oro já coleciona marcas importantes no esporte. Ele se tornou, por exemplo, o mais jovem a atingir 2.300 pontos no ranking da Fide (Federação Internacional de Xadrez), em 2013, quando tinha nove anos.

Depois, com dez, alcançou o título de Mestre Internacional — para isso, o enxadrista precisa conquistar três normas, basicamente quando chega ao rating de jogo de 2450 ou mais em uma competição de pelo menos nove partidas contra adversários de diferentes confederações.

Neste ano, o argentino conquistou o título de Grande Mestre, sendo o segundo mais jovem a alcançar o feito, atrás apenas do norte-americano Abhimanyu Mishra.

No meio dessa trajetória, veio a primeira vitória sobre o melhor do mundo Magnus Carlsen, durante o Bullet Brawl de 2024, também on-line, quando Faustino Oro tinha apenas dez anos.

Na ocasião, o argentino venceu o norueguês após 48 movimentos, em uma competição que reuniu 156 enxadristas do mundo todo.

Além disso, Carlsen já recebeu Faustino em Oslo, ao ser convidado, em janeiro deste ano. Para muitos, esse encontro com o norueguês pode prenunciar uma mudança geracional em algum momento.

— Faustino é muito melhor do que Messi era aos 12 anos. Ele está no caminho certo, deve aproveitar. Um dia, Messi terá sorte de ser comparado a ele — disse Magnus, há alguns meses. — Acho que ele é um grande jogador e tem um senso posicional maravilhoso, algo bastante raro entre jogadores tão jovens. Ele parece amar o xadrez, ser apaixonado por ele.

Um dos próximos grandes desafios de Faustino será a Olimpíada de Xadrez, na qual ele defenderá a Argentina, no mês de setembro, no Uzbequistão.

Grande sensação do esporte de seu país natal, o "Messi do xadrez" realizou neste mês de agosto uma turnê passando por Tigre, Mar del Plata e Rosário, por onde, em cada lugar, disputou 25 partidas simultâneas contra jovens talentos de cada cidade — os competidores ficavam em uma fileira de mesas enquanto Faustino passava uma por uma, fazendo uma jogada de cada vez.

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