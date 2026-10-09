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FUTEBOL INTERNACIONAL Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos na Bombonera? Sonho volta a ganhar força na Argentina Ex-atacante Tévez quer ter as duas lendas do futebol, com quem atuou durante a carreira, em partida de despedida

Protagonistas de uma rivalidade que marcou as duas últimas décadas do esporte mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nunca atuaram juntos. Mas um outro grande nome do futebol mundial pode mudar isso.



O ex-atacante Carlos Tévez, que atuou ao lado dos dois em determinados momentos da carreira, sonha em tê-los em sua partida de despedida, que já começa a ser organizada na Argentina.

Tévez, que atuou pela seleção da Argentina e por times como Corinthians, Manchester United-ING, Manchester City-ING, Juventus-ITA, West Ham-ING e Boca Juniors-ARG, se aposentou do futebol em 2022, depois de vestir a camisa do Boca pela segunda e última vez.



Mas seguiu sonhando com uma partida de despedida em La Bombonera. Na última quinta-feira, o jogador confirmou em suas redes sociais que a partida acontecerá.

Atacante Carlos Tevez é ídolo no Boca Juniors. Foto: Alejandro Pagni / AFP





O evento, que ganhou o nome de "Adiós Apache" (apelido do atacante) deve acontecer na segunda quinzena de dezembro, após o fim dos compromissos do Boca na temporada — provavelmente, no dia 20. E fez torcedores recordarem, nas redes, que Tévez afirmou que procuraria Cristiano e Messi para convidá-los à partida.



O atacante foi perguntado sobre os craques no ano passado, quando falava da iniciativa da partida em entrevista ao canal Golgana, no Youtube.

— Claro (que vou convidá-los), vamos juntá-los. Vou buscá-los — disse ele, que também prometeu convidar nomes como Van der Sar, Buffon, Bonucci, Rio Ferdinand, Evra, Pirlo e Scholes.

Messi e Cristiano Ronaldo atuando em amistoso. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Tévez atuou ao lado de Cristiano Ronaldo no Manchester United, enquanto Messi foi companheiro de seleção da Argentina. Enquanto o atacante de 42 anos está aposentado, o português e o argentino seguem em atividade aos 41 e aos 39 anos, respectivamente, por Al-Nassr-SAU e Inter Miami-EUA.

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