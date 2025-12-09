A- A+

Premiação Messi é eleito o melhor jogador da MLS pelo 2º ano consecutivo Messi obteve 70,43% dos votos de um painel composto por jornalistas, jogadores e representantes de equipes da MLS

O astro argentino Lionel Messi recebeu nesta terça-feira (9) o prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da liga norte-americana de futebol (MLS), após uma temporada brilhante, na qual comandou o Inter Miami na conquista de seu primeiro título na competição.

“Messi é o primeiro jogador da história a ganhar o prêmio de MVP da MLS por duas temporadas seguidas”, destacou a liga no anúncio da premiação.

O camisa 10 do Inter Miami, artilheiro da temporada com 29 gols em 28 rodadas, se junta ao sérvio Predrag Radosavljevic (1997 e 2003) como os únicos jogadores a receberem dois prêmios de MVP nas três décadas de existência da MLS.

Messi obteve 70,43% dos votos de um painel composto por jornalistas, jogadores e representantes de equipes da MLS.

O dinamarquês Anders Dreyer (San Diego FC), vencedor do prêmio Contratação do ano, foi o segundo com 11,15% dos votos e o gabonês Denis Bouanga (Los Angeles FC) ficou em terceiro com 7,27%.

Na final da MLS, disputada no último sábado em Fort Lauderdale, o Inter Miami derrotou o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 com Messi participando de forma decisiva dos três gols da equipe da Flórida.

"Para nós, foi um ano muito especial por tudo o que vivemos, um ano longo (...) mas também um ano histórico para o clube, pois foi a primeira vez que conquistamos o título da MLS", disse o astro argentino ao receber o prêmio do comissário da MLS, Don Garber.

Os últimos cinco vencedores do prêmio de MVP da MLS:

2025 - Lionel Messi (ARG) - Inter Miami

2024 - Lionel Messi (ARG) - Inter Miami

2023 - Luciano Acosta (ARG) - FC Cincinnati

2022 - Hany Mukhtar (ALE) - Nashville SC

2021 - Carles Gil (ESP) - New England Revolution

