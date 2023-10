A- A+

Ballon D'or Messi é eleito, pela oitava vez, o melhor jogador do mundo Na disputa com o argentino, Haaland (2º) e Mbappé (3º) ficaram para trás

Lionel Messi, atualmente atacante do Inter Miami e vencedor da Copa do Mundo 2022 com a Argentina, recebeu pela oitava vez o prêmio de Bola de Ouro da revista France Football, que reconhece o melhor jogador da temporada, nesta segunda-feira (30). Apesar dos números abaixo dos padrões do argentino no último ano de PSG, as atuações na Copa pesaram para a escolha do camisa 10 como o principal jogador de 2023.

Erling Haaland, atacante norueguês do Manchester City e artilheiro da última temporada, ficou na segunda colocação. Kylian Mbappé, companheiro de Messi nos dois últimos anos no PSG e vice-campeão no Catar com a seleção francesa, ficou com a terceira posição.

Here is the full 2023 Men's Ballon d'Or ranking #ballondor pic.twitter.com/9V55O0R87M — Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023

Todas as Bolas de ouro

O primeiro título de Messi foi em 2009, quando liderou o Barcelona ao título da Champions League e Mundial, junto a Pepe Guardiola, então treinador do Barça. O argentino voltou a vencer em 2010, 2011 e 2012. Em 2015, junto ao famoso 'Trio MSN', com Neymar e Suárez, 'La Pulga' retomou ao lugar mais alto do pódio. Mesmo já alcaçando um reta mais derradeira da carreira, voltou a ser eleito em 2019, 2021 e agora em 2023.

