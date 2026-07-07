Messi é enaltecido por jogadores após classificação heroica da Argentina na Copa: 'Nosso guia'
O camisa 10 marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Egito, nesta terça-feira (7)
Lionel Messi foi enaltecido pelos companheiros após a classificação heroica da Argentina às quartas de final da Copa do Mundo. O camisa 10 marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 2, de virada, sobre o Egito, nesta terça-feira, em partida realizada em Atlanta, nos Estados Unidos.
Apesar de chegar como favorita, a Argentina viu a partida ficar dramática após Messi perder um pênalti no primeiro tempo e o Egito abrir 2 a 0 no placar.
O craque de 39 anos, então, fez a diferença. O camisa 10 deu a assistência para o gol de Cristian Romero diminuir no marcador e depois balançou os redes para deixar tudo igual e colocar a atual campeã de volta na disputa. Nos acréscimos, Enzo Fernández garantiu a vitória e Messi não segurou as lágrimas após o apito final.
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"Ele é o nosso guia, estamos todos com ele. Eu disse a ele, quando o vi chorando, que daríamos tudo por ele e que ele deveria aproveitar isso", disse o atacante Lautaro Martínez, que entrou no segundo tempo do confronto. "Ele merece por tudo o que faz, e esta é a última Copa do Mundo dele."
O atacante Julián Álvarez manteve o tom e também rasgou elogios ao craque. "A verdade é que não muitas palavras para descrevê-lo A Copa do Mundo que ele está fazendo é impressionante. Nós tratamos de ajudá-lo a desfrutar a cada momento e agradecemos também tudo que faz por nós. É uma lenda, o melhor jogador do mundo e da história. Um monstro".
Messi chegou a 21 gols em Copas do Mundo e ampliou a liderança na artilharia histórica do torneio. Na atual edição, o craque argentino também é o líder no quesito, tendo balançando as redes oito vezes.