Messi e Neymar destoam da 'moda' de chuteiras rosas na Copa 2026 e usam modelos de outras cores
O argentino, artilheiro isolado, utiliza uma chuteira branca e azul-clara com as cores de sua seleção; Já Neymar, calça um item amarelo com detalhes em laranja e verde
A Copa do Mundo de 2026 chama a atenção não só pelas histórias das 'azaronas', como Cabo Verde, Curaçao e companhia, ou pelo alto número de gols, mas também pelo 'mar' de chuteiras rosas. Não são todos os jogadores, porém, que aderiram à moda, dois deles bem destacados: Lionel Messi e Neymar.
O argentino, artilheiro isolado, utiliza uma chuteira branca e azul-clara com as cores de sua seleção, que já é marcante por o ter tornado o atleta com mais gols na história do torneio. E o brasileiro, que estreou na competição na vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0, calça um item amarelo com detalhes em laranja e verde.
A Puma, que patrocina Neymar, até entrou na brincadeira e publicou no Instagram um vídeo em que o craque brinca com a cor predominante da Copa do Mundo. Um representante da marca aparece ‘apreciando’ uma chuteira rosa, até que o atacante chega com a dele. "Cansei do rosa, tá?", comentou uma usuária na publicação.
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O brasileiro e Messi não são os únicos a destoarem. Alguns outros, como Christian Pulisic, dos Estados Unidos, já entrou em campo com um modelo branco decorado por estrelas azuis, em referência à bandeira dos Estados Unidos. E Cristiano Ronaldo, que chega à sua sexta participação em Copas, veste uma edição especial dourada.
Por que a moda das chuteiras rosas na Copa do Mundo de 2026?
Nike, Adidas, Puma e New Balance lançaram, de forma independente, mas quase simultânea, coleções para o Mundial com paletas de cores muito semelhantes, todas centradas em variações de rosa vibrante. Odinga Nimako, integrante da equipe global de desenvolvimento de chuteiras da Nike, explicou ao jornal The Athletic que a escolha foi baseada em pesquisas com atletas e consumidores.
"O que ouvimos constantemente é que cores vibrantes transmitem confiança, especialmente em grandes competições. O rosa é uma delas", afirmou o executivo. E há, ainda, uma justificativa técnica. Estudos conduzidos pela Nike indicaram que o rosa se destaca mais sobre o gramado verde do que a maioria das outras cores, tanto para quem está no estádio quanto para quem acompanha as partidas pela televisão.
O efeito é potencializado por outro fator: nenhuma das 48 seleções da Copa do Mundo utiliza o rosa como cor predominante em seus uniformes. O contraste natural entre a camisa e a chuteira cria uma espécie de moldura visual para o calçado.