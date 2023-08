Messi é o jogador com mais títulos na história; Veja a lista

A- A+

O papel fundamental de Messi no triunfo histórico do Inter Miami foi inegável. No último sábado (18), o argentino marcou pela décima vez em sete partidas pelo clube, fazendo um golaço de fora da área, e levantando o troféu da Copa das Ligas após uma vitória por pênaltis por 10 a 9 sobre o Nashville fora de casa. O placar do tempo normal foi de 1 a 1.

A equipe da Flórida não poderia ter conquistado a vitória mais rápido desde a chegada de Messi. Ao lado dos ex-companheiros de Barcelona Jordi Alba e Busquets, ele exibiu um desempenho estelar no torneio da MLS e times mexicanos. Marcando em todos os jogos, Messi se destacou como artilheiro e conquistou o título de melhor jogador do torneio.

Em seus primeiros dias nos Estados Unidos, o maestro de 36 anos continua a aumentar suas surpreendentes estatísticas de carreira. Com um total de 42 troféus em seu nome, ele agora detém o recorde de mais títulos da história do futebol, dividindo o prêmio com Daniel Alves.

Com o ex-jogador Daniel Alves preso desde janeiro deste ano, julgado pelo caso de estupro de uma jovem em uma casa de festas de Barcelona, é esperado que o craque argentino supere o marco do brasileiro.

Confira a lista dos 42 títulos de Messi:

4 pela Argentina

1x Copa do Mundo (2022)

1x Copa América (2021)

1x Finalíssima (2022)

1x Olimpíada (2008)

34 pelo Barcelona

4x Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)

3x Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)

3x Supercopa da Europa (2009, 2011 e 2015)

10x Campeonato Espanhol (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19)

7x Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2020/21)

7x Supercopa da Espanha (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

3 pelo Paris Saint-Germain

2x Campeonato Francês (2021/22 e 2022/23)

1x Supercopa da França (2022)

1 pelo Inter Miami

1x Copa das Ligas (2023)



