'Messi é o melhor jogador de todos os tempos', diz Ronaldo Fenômeno
Na opinião do ex-atacante da seleção brasileira, chegou o momento de admitir que o camisa 10 da Argentina está acima de todos os outros
Ronaldo Fenômeno afirmou que Lionel Messi é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. A declaração foi feita após o craque argentino se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo ao lado do alemão Klose.
Messi, que fez os três gols da Argentina na vitória de 3 a 0 sobre a Argélia na última terça-feira, 16, também se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em seis mundiais - marca também alcançada por Cristiano Ronaldo nesta quarta.
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Na opinião do ex-atacante da seleção brasileira, chegou o momento de admitir que o camisa 10 da Argentina está acima de todos os outros.
"Toda vez que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada, e na Copa do Mundo, porém, ainda existem dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história", disse Ronaldo, em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, da Espanha.
Ronaldo somou 15 gols em Copas do Mundo e foi o maior artilheiro da história do torneio até ser superado por Miroslav Klose em 2014 e, agora, por Messi.