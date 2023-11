A- A+

Futebol Endrick: 'Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo' Atacante de 17 anos pode enfrentar astro em Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Na coletiva que antecedeu a partida entre Brasil e Argentina, o estreante Endrick não ficou em cima do muro. Ao ser questionado sobre Messi, avisou logo que prefere um outro astro do futebol mundial. "Para mim, o Messi é um grande jogador, mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo. A gente sempre brincava no videogame", contou o jogador de 17 anos.

O atacante, porém, não poupou elogios ao argentino, adversário nesta terça-feira. "Messi é um cara fenomenal. Muito bom, melhor do mundo novamente esse ano. Só quero desfrutar o momento de poder jogar contra ele, poder estar no mesmo estádio que ele, poder olhar para ele de perto, cara que só via no videogame - completou Endrick, mais uma vez sincero.

As perguntas sobre Pelé também levaram a boas respostas. "Pra mim o Pelé é o Rei. Não tem outro. Não tem ninguém que vai chegar aos pés dele. Não tem ninguém para ser comparado com ele. Agradeço a Deus por ele ter existido e eu poder ver filmes dele. A tecnologia nos proporciona ver filmes dele e achei muito legal".

