Estatísticas Messi fica acima de Pelé e é eleito melhor jogador da história por federação de estatística A federação não deu detalhes dos critérios para as escolhas da lista, mas o levantamento leva em consideração toda a carreira dos atletas, com os números, estatísticas e prêmios conquistados

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou uma lista com os melhores jogadores da história do futebol. A entidade colocou dez atletas no ranking, com o argentino Lionel Messi no topo da relação, logo à frente de Pelé.



A federação não deu detalhes dos critérios para as escolhas da lista. Mas o levantamento leva em consideração toda a carreira dos atletas, com os números, estatísticas e prêmios conquistados.

IFFHS ALL TIME TOP 10

more about this news visit: (https://t.co/8fnuQxVekm) pic.twitter.com/Ab81bfH9ip — IFFHS (@iffhs_media) May 18, 2025





Messi foi eleito pela IFFHS o melhor jogador de futebol da história. Pelé ficou em segundo lugar. O pódio foi completado por outro jogador argentino: Diego Armando Maradona.



O ranking divulgado no fim de semana conta ainda com outros dois jogadores brasileiros. Ronaldo Fenômeno aparece na sexta posição, enquanto Ronaldinho Gaúcho está no décimo lugar.



Messi ganhou oito Bolas de Ouro ao longo da carreira, sendo o maior vencedor da premiação. No ano de 2015, Pelé recebeu de forma simbólica uma Bola de Ouro, já que, de 1956 até 1995, apenas atletas europeus concorriam ao prêmio. Ficou reconhecido que Pelé teria ganhado sete Bolas de Ouro, entre 1958 e 1970.



Confira o Top 10 da IFFHS:

1º - Lionel Messi

2º - Pelé

3º - Diego Maradona

4º - Cristiano Ronaldo

5º - Johan Cruyff

6º - Ronaldo Fenômeno

7º - Zinedine Zidane

8º - Franz Beckenbauer

9º - Alfredo Di Stéfano

10º - Ronaldinho Gaúcho

