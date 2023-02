A- A+

COPA DO MUNDO 2026 Messi em 2026? Relembre jogadores que foram à Copa com 39 anos ou mais Eleito o melhor jogador no Catar, o argentino deu indícios de que, mais uma vez, está repensando sua participação no próximo Mundial

Eleito o melhor jogador do último mundial de seleções no Catar, o argentino Lionel Messi deu indícios de que, mais uma vez, está repensando sua participação na Copa do Mundo de 2026, quando estará com 39 anos. Apesar da dúvida do camisa número 10 da Argentina, diversos outros atletas participaram de competições do mesmo nível mais velhos do que ele estará.

Em entrevista ao jornal argentino "Olé", capa da edição desta sexta-feira, o camisa 10 ainda não crava que está fora do cenário de Copas do Mundo, mas afirma que a possibilidade é muito difícil.

"Não sei, sempre disse que pela minha idade parece muito difícil chegar lá. Amo jogar futebol, amo o que faço e enquanto estiver bem, me sinta em condições físicas e estiver desfrutando, vou fazer (seguir jogando). Mas me parece muito (ficar) até o próximo o Mundial", afirmou Messi.

O jogador está com 35 anos. Em junho, completa 36 — ou seja, completaria 39 anos no meio do mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá.

Por conta da idade, muitos dos craques do futebol internacional deram adeus a Copa do Mundo nesta última edição do Catar, mas, apesar deste ser um fator determinante, muitos outros atletas conseguiram atuar por suas respectivas seleções mesmo depois dos 39 anos.

Um desses exemplos foi o brasileiro naturalizado português Pepe, que tem 39 anos e atuou por Portugal em 2022. O jogador chegou a quebrar recordes, como o de ser o atleta mais velho a fazer um gol em Copas do Mundo - o zagueiro participou de quatro edições da competição: 2010, 2014, 2018 e agora em 2022.

Abaixo está a lista de atletas que jogaram uma Copa do Mundo com idade superior a que Messi terá no próximo mundial, em 2026:

Essam El-Hadary (EGI) - Idade: 45 anos, 5 meses e 10 dias (2018)

Faryd Mondragón (COL) - Idade: 43 anos e 3 dias (2014)

Roger Milla (CAM) - Idade: 42 anos, 1 mês e 8 dias (1994)

Pat Jennings (IRN) - Idade: 41 anos (1986)

Peter Shilton (ING) - Idade: 40 anos, 9 meses e 19 dias (1990)

Dino Zoff (ITA) - Idade: 40 anos, 4 meses e 13 dias (1982)

Ali Boumnijel (TUN) - Idade: 40 anos, 2 meses e 10 dias (2006)

Alfredo Talavera (México): 40 anos 2 meses e 1 dia

Jim Leighton (ESC) - Idade: 39 anos, 10 meses e 30 dias (1998)

David James (ING) - Idade: 39 anos, 10 meses e 26 dias (2010)

Atiba Hutchinson (CAN) - Idade: 39 anos, 9 meses e 23 dias (2022)

Atiba Hutchinson (CAN): 39 anos, 9 meses e 19 dias (2022)

Pepe (POR): 39 anos, 8 meses e 6 dias (2022)

Eiji Kawashima (JAP): 39 anos, 7 meses e 9 dias (2022)

Daniel Alves (BRA): 39 anos, 6 meses e 3 dias (2022)

Remko Pasveer (HOL): 39 anos e 12 dias (2022)

Veja também

Sport Com Sport sendo a "equipe a ser batida", Fabinho projeta jogo com o Campinense