Messi evita projetar aposentadoria: 'Não marquei data e nem coloquei prazo'

Lionel Messi deu mais um show no comando da Argentina na noite de terça-feira (15). Com três gols e duas assistências, foi fundamental para a goleada sobre a Bolívia por 6 a 0.



O atacante de 37 anos foi ovacionado pela torcida no estádio Monumental de Núñez, na capital argentina. Ao fim da partida, ele celebrou a vitória e a festa das arquibancadas. E, ao ser questionado sobre o seu futuro, disse que ainda não marcou uma data para a despedida.

"A verdade é que não marquei nenhuma data ou coloquei prazo. Apenas estou curtindo tudo isso. Estou feliz por estar aqui e sentir todo o amor dos torcedores porque sei que estes podem ser os meus últimos jogos", disse o jogador, sem indicar se estava falando sobre a despedida da Argentina ou sobre a própria aposentadoria do futebol.

Messi disse que está pensando sua carreira jogo a jogo. "Agora tenho o final da temporada. Depois vou começar 2025 fazendo uma boa pré-temporada. No ano passado não tive uma boa porque tivemos muitas viagens, era o que o clube precisava. Não foi uma boa pré-temporada", afirmou o atacante ao canal TyC Sports.

"Quero terminar bem o ano para começar a me preparar para o ano que vem. Quero ir passo a passo e continuar desfrutando dia a dia."

O argentino comemorou o apoio da torcida, satisfeita com mais uma apresentação sólida da sua equipe. "É muito gostoso vir aqui, sentir o carinho das pessoas. Me emociono quando gritam meu nome. Todos nós aproveitamos o momento que estamos vivendo há anos e a conexão com as pessoas. Todos gostamos de jogar na Argentina, com todos felizes pela vitória."

Após anos de atritos, sendo alvo de críticas por parte da torcida e da imprensa argentina, Messi vive uma lua de mel estendida com os argentinos em razão das conquistas dos últimos anos. Sob o comando do craque, a seleção argentina faturou o título das duas últimas edições da Copa América, se sagrou tricampeã mundial na Copa de 2022 e ainda levou o troféu da Finalíssima, que reúne os campeões da Copa América e da Eurocopa



