Messi fala sobre chance de disputar Copa de 2026: "Depende de muitas coisas"

Ao longo da Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado, Lionel Messi afirmou algumas vezes que aquele era seu último mundial. Em entrevista ao jornal argentino Olé, que teve trechos divulgados nesta sexta-feira (03), o camisa 10 ainda não crava que está fora do cenário de Copas do Mundo, mas afirma que a possibilidade é muito difícil.

Não sei, sempre disse que pela minha idade parece muito difícil chegar lá. Amo jogar futebol, amo o que faço e enquanto estiver bem, me sinta em condições físicas e estiver desfrutando, vou fazer (seguir jogando). Mas me parece muito (ficar) até o próximo o Mundial.

Messi está com 35 anos. Em junho, completa 36 — ou seja, completaria 39 anos no meio do mundial que será disputado em Estados Unidos, México e Canadá.

Campeão do mundo no Catar, o jogador deu afirmou que seguirá vestindo a camisa da seleção argentina "um pouquinho mais". Mas novamente questionado sobre 2026, voltou a falar sobre idade.

Digo a você que não me adianto a nada. Mas repito, por idade e tempo me parece que é difícil. Mas depende de como vai ficar minha carreira. Vou fazer 36 anos, vamos ver para onde vai, o que vou fazer, depende de muitas coisas.

