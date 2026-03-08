A- A+

INTER MIAMI Messi ganha R$ 367 milhões por ano e vale cada centavo, diz dono do Inter Miami

O craque argentino Lionel Messi, 38, campeão do mundo em 2022, oito vezes vencedor da Bola de Ouro e oito vezes eleito melhor do mundo pela Fifa (Federação Internacional de Futebol), recebe anualmente entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões — entre R$ 367 milhões e R$ 420 milhões, na cotação atual— do Inter Miami, revelou o empresário Jorge Mas, proprietário do time, em entrevista à agência Bloomberg.

O valor se refere tanto ao salário do astro quanto a direitos de participação societária no clube, que também conta entre seus sócios com o ex-jogador inglês David Beckham —especula-se que Messi, após a aposentadoria, se junte oficialmente ao quadro societário do Inter Miami.

Apesar de impressionante, a cifra ainda fica bem atrás daquela paga a Cristiano Ronaldo, de 41 anos, pelo Al-Nassr. Acordo firmado entre o português e o clube saudita em junho do ano passado, segundo o jornal britânico The Sun, chega a € 209 milhões anuais, o equivalente a R$ 1,27 bilhão, além de bônus por metas atingidas e uma fatia das ações do clube.

— A razão pela qual preciso ter patrocinadores, e que eles sejam de classe mundial, é porque jogadores são caros — disse Mas à Bloomberg. — Eu pago o Messi — e vale cada centavo — mas são de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões por ano. Considerando tudo.

De acordo com a reportagem, patrocínios e acordos comerciais representam 55% das receitas do Inter Miami, que venceu o título da MLS (Major League Soccer, a maior liga de futebol dos EUA), em dezembro. Messi é o jogador mais bem pago da MLS.

Messi também se beneficia de outras fontes de receita, como seu contrato de patrocínio com a Adidas e um acordo de compartilhamento de receita com a Apple, parceira de transmissão da liga.

Após ingressar no clube no verão de 2023, Messi assinou uma extensão de contrato com o Inter Miami em outubro passado, válida até o final da temporada de 2028.

No início desta semana, o Miami Heat fechou um acordo com o banco brasileiro Nu, que terá os direitos de nomeação do novo estádio da equipe, próximo ao Aeroporto Internacional de Miami.

O Nu Stadium, um estádio com capacidade para 26.700 pessoas que ainda está em construção, tem previsão de sediar sua primeira partida em 4 de abril.

O elenco do treinador Javier Mascherano conta ainda com os veteranos Luis Suarez e Rodrigo de Paul, e clubes da liga vêm tentando investir pesado em estrelas internacionais. O mais recente alvo de especulações foi o francês Antoine Griezmann, que estaria considerando trocar o Atlético Madrid pelo Orlando City.

O contrato recorde do Inter Miami com Messi está dando frutos. O clube se destaca como o time mais valioso da MLS , avaliado em US$ 1,45 bilhão, segundo o Sportico.

A publicação também informou que a avaliação do Inter Miami aumentou 22% em um ano.

— Por que crescemos? Porque vencemos — disse Xavier Asensi, presidente de operações comerciais do Inter Miami.

