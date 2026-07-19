Messi iguala Cafu como únicos jogadores na história a atuarem em 3 finais de Copa do Mundo

Ao entrar em campo na final da Copa do Mundo de 2026, Lionel Messi alcançou um recorde que anteriormente pertencia apenas ao brasileiro Cafu: jogar em três finais do principal torneio do futebol mundial. O argentino disputou as decisões de 2014, 2022 e agora 2026, enquanto o brasileiro jogou as finais de 1994, 1998 e 2002.



Até agora, Messi tem um título e um vice. Acabou derrotado pela Alemanha por 1 a 0 na final de 2014, em gol de Mario Götze na prorrogação. Já em 2022, foi campeão nos pênaltis após um empate eletrizante por 3 a 3 nos 120 minutos - fez um gol de pênalti no tempo normal e outro no prorrogação; Di María fez o outro gol da Argentina e Mbappé marcou os três da França. Agora, aos 39 anos, enfrenta a Espanha na última final de Copa da carreira.

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Das três finais que disputou, Cafu foi campeão em duas. Em 1994, entrou para substituir Jorginho na lateral direita, lesionado com 21 minutos de jogo. O Brasil foi campeão contra a Itália nos pênaltis depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.Na final de 1998, o Brasil perdeu por 3 a 0 para a França. Cafu estava suspenso na semifinal e voltou ao time titular para a decisão, quando a seleção brasileira não teve boa atuação e acabou engolida pelos franceses.Em 2002, o Brasil foi campeão novamente com Cafu em campo, dessa vez como titular e também capitão. A seleção comandada por Luiz Felipe Scolari derrotou a Alemanha por 2 a 0 com dois gols de Ronaldo, e coube ao lateral direito a honra de ser o quinto brasileiro a levantar a taça de campeão do mundo.Cafu ainda disputou a Copa de 2006, quando o Brasil foi eliminado para a França e não demonstrou bom futebol nem ao longo do torneio, nem no jogo da eliminação.Messi, por sua vez, antes de ser campeão, já havia perdido em 2006 para a Alemanha nas quartas-de-final (queda nos pênaltis após empate por 1 a 1), em 2010 mais uma vez para a Alemanha nas quartas-de-final (derrota por 4 a 0) e nas oitavas-de-final para a França em 2018 (derrota por 4 a 3).Outro brasileiro, Pelé, é o único jogador a ter sido tricampeão mundial, mas não disputou a grande decisão de 1962, já que havia sofrido uma lesão no segundo jogo do torneio. Como participou do ciclo e da campanha, e inclusive fez gol no jogo de estreia, Pelé é considerado como parte do grupo campeão.